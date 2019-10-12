Путин пообещал создать "ракеты", которые преодолеют любую систему ПРО

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что в России намерены придумать способ преодоления любой противоракетной обороны (ПРО) в мире, сообщает RT.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО", — заявил Путин.
По его словам, Россия "сделает это, сейчас это уже очевидно".
Путин подчеркнул, что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. А Россия, по его словам, "кроме того, что их усовершенствовала многократно, еще и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет".
Какое именно оружие было создано и насколько оно грозное, президент уточнять не стал.
Комментарии
Фраза "Путин пообещал" сильно смущает.
-Если что,кранты пиндостану,-успокоил Путин арабов.
ну все опять прибор в Залесово работать не будет
Уже сейчас вся начинка китайская.
А все "новинки" из забракованных разработок 50-60-х годов прошлого века.
Пользуются тем, что "величайший вождь всех стран и народов" вообще никак не разбирается ни в чём.
чё рабочие места уже создал
медицина вон как прекрасно работает например всё благодаря ему и его команде
Пыня блефует, у него за бугор обе ссыкушки свалили, он по ним палить не будет...
Ага, я себе представляю, как наши руководилы будут бомбить страны, где у них гнездышки, города, где их выблядки учатся, и порты, где их яхты стоят.
На кнопку нажать - портки обмарает.