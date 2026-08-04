Подтверждать право на льготный проезд разрешат через "Макс"

В России начнут действовать новые единые правила перевозки пассажиров

04 августа 2026, 12:07, ИА Амител

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С сентября в России начнут действовать новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Одним из главных нововведений станет возможность подтверждать право на льготный проезд в цифровом формате через мессенджер Max. Об этом РИА Новости рассказала член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Самое ощутимое нововведение для пассажира — это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)», — сообщила эксперт.

По словам Доросевой, изменения прежде всего облегчат поездки многодетным семьям, школьникам, студентам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан.

«Меньше бумажных удостоверений, меньше случаев "забыл документ — плати полный", меньше нервов при посадке и проверках», — отметила она.

Кроме того, новые правила устанавливают единый порядок продажи билетов, подтверждения оплаты проезда и льгот, а также перевозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, при заказных перевозках и в такси. Как ожидается, это позволит сократить количество конфликтов и спорных ситуаций между пассажирами и перевозчиками.