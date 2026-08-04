Самостоятельный ремонт помогает снизить уровень стресса и отвлечься от повседневных забот

04 августа 2026, 12:33, ИА Амител

Ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Этим летом большинство россиян решили отказаться от путешествий в пользу обновления жилья. Согласно исследованию телеканала "Бобер", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, косметический ремонт в квартире запланировали 60% опрошенных.

Авторы исследования отмечают, что мужчины чаще относятся к ремонту как к увлечению. Так, 33% признались, что занимаются домашними работами по вечерам и в выходные ради собственного интереса, 50% — по инициативе супруги или партнерши, а еще 11% помогают друзьям, совмещая работу с общением.

«При этом именно женщины в большинстве случаев становятся инициаторами серьезных перемен в доме — об этом сообщили 72% участников исследования», — отмечает издание.

Кроме того, 68% респондентов считают, что самостоятельный ремонт помогает снизить уровень стресса и отвлечься от повседневных забот.

Исследование также показало, что женщины чаще всего оценивают результат ремонта по реакции близких: для 63% главным показателем успеха становятся комплименты. Для мужчин наиболее важным оказалось одобрение второй половины — такой ответ дали более 70% опрошенных.

Вместе с тем ремонт нередко становится причиной семейных разногласий. Чаще всего споры возникают из-за бюджета — об этом сообщили 73% участников исследования. Еще 43% назвали причиной конфликтов сроки выполнения работ, а 26% — разные взгляды на стиль интерьера.

При этом 76% женщин признались, что ремонт проходит без лишнего стресса, если партнер не пытается экономить на бюджете и поддерживает выбранные дизайнерские решения. В свою очередь, 83% мужчин отметили, что для них важно иметь возможность самостоятельно принимать решения хотя бы по части вопросов, связанных с ремонтом.