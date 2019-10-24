Почти 200 человек вышли на поиски 14-летнего мальчика, пропавшего в Бердске

14-летний Евгений Шуршилин ушел в школу 22 октября и до сих пор не вернулся. До школы он тоже не дошел.
По словам друзей и знакомых мальчика, в последнее время он стал тихим и закрытым. Последние сообщения Евгения в соцсетях были очень мрачными, рассказали его друзья.
На поиски ребенка вышли почти 200 человек, но пока результата нет. Полицейские предполагают, что он мог уехать из города.
Во время интервью с изданием "Курьер.Среда.Бердск" отец школьника обратился к сыну и попросил его вернуться домой:
"Женя, мы все тебя очень любим. И очень ждем твоего возвращения. Что бы ни случилось, возвращайся скорее домой. Мы не упрекнем тебя ни в чем, не обругаем, не обидим. Не накажем. Ведь ты для нас самый родной человек. Ты даже не представляешь, как сильно мы все переживаем. Вернись домой, сын".
Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.
На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенными в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При нем был школьный рюкзак.
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