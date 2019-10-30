Рубцовчанку будут судить за оскорбление судьи во время заседания по делу о краже

Жительницу Рубцовска будут судить за неуважение к суду, выразившемся в оскорблении судьи, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"В сентябре 2019 года в ходе судебного заседания по обвинению 30-летней жительницы Рубцовска в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, подсудимая выразила явное неуважение к суду грубой нецензурной бранью", – рассказали в ведомстве.
Обвиняемая вину признала полностью, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
Материалы уголовного дела переданы в суд. Их подкрепили свидетельскими показаниями и аудиозаписью хода судебного заседания.
За неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, может грозить штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до 18 месяцев, или до 480 часов обязательных работ, или до двух лет исправительных работ, или арест до шести месяцев.
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