Специалисты выяснили, что почти вся российская тушенка не соответствует стандартам

Специалисты "Росконтроля" провели исследование тушенки российских производителей и выяснили, что в ней мало мяса, сообщает "Лента".
Исследовали образцы свинины производителей "Мясницкий ряд", "Главпродукт", "Честный продукт", "Сделано в СССР/Салют", "Ремит", "Барс", Йошкар-Олинский мясокомбинат, "Скопинский", а также говядина брендов: "Добротный продукт", "Спецпроект", "Сохраним традиции", "Рузком", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Главпродукт", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей" и Йошкар-Олинский мясокомбинат. Стоимость продукта составила от 370 до 680 рублей за килограмм.
Выяснилось, что большинство продукции состоит из жировых тканей и содержит очень мало мяса. К покупке рекомендовали только свинину "Честный продукт", "Барс", Йошкар-Олинский мясокомбинат и говядину от последнего производителя.
Комментарии
Капиталистическая экономика во всей красе.
Ингредиентов на 20 рублей.
Красителей и усилителей вкуса на 10 рублей.
И вот тебе тушенка за 400 рублей.
Кушайте на здоровье!
Специалисты выяснили? Я и без "специалистов" это знаю, лет 20 уже как.
Мясной двор 67р
Есть и нормальная, просто нужно знать где брать и что.
Классика фейковости от Ам ика.
В первоисточнике -
1. "не вся продукция соответствует заявленным на маркировке требованиям".
2. Исследована продукция только два десятка брендов и предприятий. Всего, а не всех.
3. Про ГОСТы и речи нет.
4. РОСКОНТРОЛЬ – это частный проект, в деятельности которого активно задействованы несколько частных (не государственных) аффилированных организаций с наименованием «Росконтроль», незаконно использующих в наименовании частицу «РОС», производную от слова «Россия». Куча судов, которые они проиграли. Обыкновенные жулики.
Делайте выводы об этом ресурсе сами, столько фейковости, аж ужас.