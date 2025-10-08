Как он попал в монахи?

Как говорится в житии святого, ещё ребёнком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдёт только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушёл. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.

Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввёл правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин – рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский – на Клязьме.