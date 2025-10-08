Чем прославился на Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления?
08 октября 2025, 07:00, ИА Амител
8 октября день преставления одного из самых почитаемых на Руси святых – преподобного Сергия Радонежского. Его считают хранителем земли русской и великим чудотворцем. Рассказываем, кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят в России.
Точная дата и год его рождения неизвестны. Русская церковь традиционно считает днём его рождения 3 мая 1314 года.
Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией. Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было ещё двое детей. Старший – Стефан и младший – Пётр. Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.
Как говорится в житии святого, ещё ребёнком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдёт только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушёл. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.
Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввёл правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин – рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский – на Клязьме.
С именем этого святого связано много чудес. Одно из первых – удивительное обучение грамоте. Учиться Варфоломея отдали в семилетнем возрасте. Его братья быстро освоили чтение, а Варфоломей всё никак не мог научиться. Родители ругались, учитель наказывал, а мальчик никак не мог выучиться и "со слезами молился Богу".
Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, "старца благообразного, подобного ангелу", рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть её, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников. Так и произошло. Сергий был очень образованным человеком. Он знал несколько языков, много читал и многое знал. Знания он передавал своим ученикам. И сегодня считается покровителем учащихся.
Считается, что Сергий примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. И именно благодаря Сергию ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.
Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Когда Дмитрий пришёл к нему за советом, Сергий предсказал победу русскому войску. "Если враги хотят от нас чести и славы – дадим им; если хотят злата и серебра – дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить", – произнёс Радонежский и пообещал молиться за победу русских воинов.
В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать участие в битвах. В итоге русское войско победило.
Чудес он совершил очень много. Перечислим только несколько:
Источник. В одном из монастырей монахи оказались вынуждены приносить себе воду издалека, возник ропот, и тогда преподобный, "нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву", после чего открылся источник воды.
Воскрешение ребёнка. Один местный житель принёс Сергию больного сына. Но ребёнок умер. Убитый горем отец ушёл за гробом. "Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим, и дитя ожило", говорится в житии.
Наказание за жадность. Богатый сосед забрал у бедного борова и "не хотел платить за него денег". Когда Сергий обратился с увещеванием, богач пообещал "заплатить за взятую у бедного соседа свинью, а также исправить и всю свою жизнь". Обещание не выполнил, и свиная туша, несмотря на то, что была заморожена, была изъедена червями.
В этот день следует хотя бы несколько часов освободить от мирских забот, сходить в храм, помолиться. В народе считают, что в этот день нельзя проводить генеральную уборку и большую стирку. Не рекомендуются работы на огороде.
Избегайте конфликтов и ссор.
А поскольку Сергий Радонежский – покровитель домашней птицы, сегодня нельзя забивать кур и готовить блюда из курятины.
21:29:41 25-09-2023
23:49:13 16-10-2023
14:24:52 12-09-2024
09:06:37 08-10-2024
Что он кастанул бафф на воскрешение для ребенка? Круто, хотя непонятно почему такой крутой некромант вместо того, чтобы избавиться от войска Мамая лично, отправил туда двух паладинов.
10:11:48 08-10-2024
10:39:32 08-10-2024
Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.
Ростова два. Ростов Великий Ярославская область. и Ростов на Дону. Нужно уточнять в каком он все же родился. Большинство народа и слыхом не слыхали о Ростовое в Ярославской области, а именно там он родился.
11:07:23 08-10-2024
Гость (10:39:32 08-10-2024) Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей бы... В то время когда он жил, Ростова на Дону не существовало, жертва ЕГЭ.
11:10:08 08-10-2024
Гость (10:39:32 08-10-2024) Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей бы... Если б семья жила в Ростове-на-Дону тогда б таки написали. И да, Ростов-на-Дону основан в 1749 г. Садись, два!
11:25:56 08-10-2024
Гость (10:39:32 08-10-2024) Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей бы... Большинству народа все равно где он родился и родился ли вообще...И непонятно как он попал в программу по литературе в школу...
13:10:16 08-10-2024
Дюша (11:25:56 08-10-2024) Большинству народа все равно где он родился и родился ли воо... и это дает хоть какую-то надежду на светлое будущее без мракобесия
07:44:58 08-10-2025
- "А поскольку Сергий Радонежский – покровитель домашней птицы, сегодня нельзя забивать кур и готовить блюда из курятины."----- В соседнем посте, про народные приметы, били курей, только перья клубились.
07:53:06 08-10-2025
"что в монахи он уйдёт только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушёл" тут наверное ошибка? Родители должны были уйти, а ушел брат Сергей. Ведь "Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией"
08:08:03 08-10-2025
Сергий стоит на защите России, потому с ней всё будет хорошо. Низкий поклон Защитнику земли русской!
09:07:47 08-10-2025
Скажите это убитым, замученным и обездоленным. Так-то у каждого народа есть в истории подобные "защитники" и покровители 🙄
10:16:38 08-10-2025
а кто сомневается в Сергие как Защитнике земли русской, тот под его защиту не попадает.
10:48:46 08-10-2025
гость (10:16:38 08-10-2025) а кто сомневается в Сергие как Защитнике земли русской, тот ... А тот кто сомневается в теории эволюции все равно попадает по её действие. "От осинки не родятся апельсинки", интеллект передается по наследству. Живи теперь с этим.
19:33:40 08-10-2025
гость (10:16:38 08-10-2025) а кто сомневается в Сергие как Защитнике земли русской, тот ... Мне такой защитничик не нужен, от которого в стране все наперекосяк, мне хватает защиты от Бога - Создателя, без многочисленных посредников в рясах и без.