Врача скорой помощи избили за сообщение о смерти родственника в Томской области

Житель города Северска Томской области избил врача скорой помощи за констатирование смерти его отца, сообщает ТАСС.

Бригада скорой помощи приехала на вызов для помощи мужчине, который упал на улице. Врачи прибыли на место, но спасти жизнь человеку они не успели.

Также к месту происшествия приехал и сын погибшего. Он требовал, чтобы отцу оказали медицинскую помощь, но когда санитар скорой помощи сообщил о смерти – родственник избил его. Кроме того, местные СМИ сообщают, что после этого в адрес медика поступали угрозы убийством.

Полиция занялась делом, однако оно было передано в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия.