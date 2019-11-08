Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина

Енот София из барнаульского зоомагазина уедет жить в Рубцовск. Там ее уже ждут будущая хозяйка и енот по имени Антон, сообщили "Вести Алтай".

Зверька якобы отдают даром. Будущая хозяйка рассказала телеканалу, что подписала договор о передаче животного. Дома у нее есть огромный вольер и енот Тоша. По ее словам, питомец уже готовится к приезду гостьи.

Однако зоозащитники не верят документам о передаче и планируют дальше дежурить у магазина.

Напомним, хоккеисты из клуба "Динамо-Алтай" хотели взять шефство над енотом, который живет в тесной клетке, и переселить его в барнаульский зоопарк. Однако в зоомагазине объяснили, что они категорически против, так как им не предоставили информацию о том, в каких условиях будет жить животное.