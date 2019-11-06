Хоккейному клубу "Алтай" отказались продавать енота, который живет в торговом центре

Хоккейному клубу "Алтай" отказались продавать енота, который содержится в плохих условиях в одном из барнаульских торговых центров. Об этом amic.ru сообщили в клубе.
В команде хотели сделать животного символом ледовой арены. Тем более что енот Крага – официальный маскот хоккейного коллектива. Однако продавец в магазине отказалась на любых условиях продавать енота.
Как пояснил директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, он готов забрать животное к себе и заботиться о нем.
Ранее барнаульский тренер Сергей Головин разместил в соцсетях информацию о том, что в зоомагазине в ТЦ "Малина" в ужасных условиях содержится енот.
Он и его коллеги поинтересовались у продавца, на каких условиях животное можно забрать, чтобы поместить его в городской зоопарк. Оказалось, что енота готовы отдать за 35 тысяч рублей. В результате в Сети был организован сбор средств, чтобы выкупить енота. В короткие сроки удалось собрать 13 тысяч рублей.
Комментарии
Короче, она хочет денег хапнуть
А за жестокое обращение или не надлежащий уход можно и срок получить
Если животное продается, а не просто живет, то отказ от заключения публичного договора с покупателем неправомерен!!! Нужно в роспотребнадзор писать! А заодно проверить содержание самого зверя!Пусть тогда в Малине в ЗООМИРЕ, я так полагаю, предоставят енотику нормальные условия если он не на продажу!!!
А в частные руки она енота продаст? Ну можно ведь и частным порядком купить, а потом отдать в зоопарк. Продавать животное на символы, я согласна, не менее жестоко, чем содержать в тесной клетке в зоомагазине. Живое существо не должно быть никаким символом, и обрекать его на муки существования в клетке во входной группе дворца спорта, на сквозняках и на глазах у сотен празднолюбопытствующих, в одиночестве и без должного ухода... Давайте кого-нить из доброхотов туда запрем - пусть пару суток посидит!
Так тут же была новость, что деньги собраны на выкуп енота. Сбор окончен. В чем проблема выкупить енота и потом передать его ХК "Алтай"?