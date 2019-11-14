ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября 2019 года ВТБ улучшил условия выдачи ипотечных кредитов и снизил ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка возможно под 9%, что является одним из лучших предложений на рынке.

"Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. Понимая это, мы уже в четвертый раз за год снижаем наши процентные ставки, – заявил президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. – Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом России".

Ипотека под 8,6% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита в рамках программы "Больше метров – ниже ставка" (для квартир площадью от 100 кв.м при условии комплексного страхования). Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заемщик".

ВТБ также является активным участником программы "Ипотека с господдержкой", предлагая клиентам оформить кредит или рефинансирование под 5% годовых. За 10 месяцев 2019 года банк выдал по ней более 11 тысяч займов на 31 млрд рублей, что составляет треть от общего объема выдачи в рамках данной программы.

По итогам десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.

Банк ВТБ (ПАО)