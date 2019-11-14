Бродячих собак в Камне-на-Оби будут отлавливать и отпускать обратно

Индивидуальный предприниматель из Славгорода вскоре приступит к отлову безнадзорных животных в Каменском районе Алтайского края, с ним уже заключен контракт, пишут "Каменские известия".

Согласно заданию подрядчик должен будет отловить собак, провести биркование, стерилизацию и затем, если животное не больное и не агрессивное, выпустить его на прежнее место обитания.

Отмечается, что предприниматель уже был ловцом каменских собак по предыдущему контракту. Но после его работы немало вопросов возникло у жителей района. Бродячих животных на улицах не стало меньше. Огромные стаи продолжали "путешествовать" от одной мусорной сборки к другой.

При этом представители районной администрации подчеркнули, что предприниматель выполнил все пункты договора. В настоящий момент исполнение контрактных обязательств началось, поэтому владельцам стоит озаботиться о своих собаках, которые гуляют на улице без надзора.