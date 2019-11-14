Бродячих собак в Камне-на-Оби будут отлавливать и отпускать обратно

Индивидуальный предприниматель из Славгорода вскоре приступит к отлову безнадзорных животных в Каменском районе Алтайского края, с ним уже заключен контракт, пишут "Каменские известия".
Согласно заданию подрядчик должен будет отловить собак, провести биркование, стерилизацию и затем, если животное не больное и не агрессивное, выпустить его на прежнее место обитания.
Отмечается, что предприниматель уже был ловцом каменских собак по предыдущему контракту. Но после его работы немало вопросов возникло у жителей района. Бродячих животных на улицах не стало меньше. Огромные стаи продолжали "путешествовать" от одной мусорной сборки к другой.
При этом представители районной администрации подчеркнули, что предприниматель выполнил все пункты договора. В настоящий момент исполнение контрактных обязательств началось, поэтому владельцам стоит озаботиться о своих собаках, которые гуляют на улице без надзора.
Комментарии
только массовые отстрелы помогут
Предлагаю то же самое (отлов, стерилизацию, биркование) производить с чиновниками.
Тут граждане жалуются, что огромные стаи чиновников безнадзорно шляются от одной кормушки к другой... и меньше их не становится.