Скидка 25% и бесплатный дизайн-проект: что будет в "черную пятницу" в Kerama Marazzi

Такого еще не было и больше уже, пожалуй, не будет: впервые в Kerama Marazzi* скидка целых 25% на весь ассортимент керамической плитки, сантехники, мебели для ванных комнат только с 22 по 24 ноября 2019 года!

Дни "черной пятницы" ежегодно ждут шопоголики мира, но Kerama Marazzi призывает сохранять спокойствие, здравый смысл и с умом подходить к покупкам. Экономьте по-крупному и создавайте уютный и комфортный интерьер! А чтобы не упустить бесценные часы и насладиться огромным выбором продукции Kerama Marazzi, рекомендуем соблюдать в период "черной пятницы" три правила:

заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi, составьте дизайн-проект и список того, что хотите приобрести, поскольку в дни акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня;

оставьте на период "черной пятницы" только оплату счета и оформление доставки;

наслаждайтесь покупкой и выгодой.

А теперь давайте рассмотрим, какая выгода будет в период "черной пятницы" с 22-24 ноября 2019 года в Kerama Marazzi.

Серия "Фоскари" 25*40

Цена за кв.м от 573 руб. вместо 763 руб.

Керамическая плитка "Гран Пале" 25*40

Цена за кв.м от 657 руб. вместо 876 руб.

Серия "Сорбонна" 25*40

Цена за кв.м от 739 руб. вместо 985 руб.

Серия "Гренель" 30*90

Цена за кв.м от 1414 руб. вместо 1885 руб.

Серия "Сибелес" 30*90

Цена за кв.м от 792 руб. вместо 1056 руб.

Серия "Аньет" 23,1*23,1

Цена за кв.м от 984 руб. вместо 1312 руб.

Керамическая плитка "Ретиро" 23,1*23,1

Цена за кв.м от 822 руб. вместо 1092 руб.

Серия "Кантри Шик" 20*50

Цена за кв.м от 817 руб. вместо 1089 руб.

Подробности акции на сайте https://kerama-barnaul.ru/chpebarnaul

Также вас ждут скидки на мебель для ванных комнат и сантехнику:

Тумба Buongiorno* – 10480 руб. вместо 13973 руб.

Раковина Buongiorno – 5176 руб. вместо 6901 руб.

Пенал Buongiorno от 9038 руб. вместо 12050 руб.

Панель с зеркалом – 9549 руб. вместо 12731 руб.

Тумба Pompei* – 29436 руб. вместо 39248 руб.

Раковина Pompei – 5907 руб. вместо 7475 руб.

Панель с зеркалом – 9950 руб. вместо 13266 руб.

Напоминаем, что в фирменных магазинах Kerama Marazzi вам бесплатно разработают дизайн-проект. Приглашаем за покупками!

Фирменный магазин Kerama Marazzi в Барнауле

ул. Малахова, 94Б

Тел.: 8 (3852) 27-10-97

*Керама Марацци, Бонжорно, Помпеи - прим. ред.