Бийский ученый стал членом-корреспондентом Российской академии наук

Ученый из Бийска Сергей Сысолятин по результатам тайного голосования на Общем собрании членов РАН в Москве избран членом-корреспондентом Российской академии наук, сообщает "Наука в Сибири".

Членами РАН стали 30 ведущих исследователей Сибирского макрорегиона, из них семеро — действительные члены, а остальные — члены-корреспонденты. В списке есть и доктор химических наук Сысолятин.

С 2006 года ученый возглавляет в Бийске Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук — ИПХЭТ СО РАН.

Как сообщается на сайте учреждения, Сергей Викторович — автор и соавтор более 70 научных публикаций, а также 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Его имя связано с "теоретическими положениями в области построения новых энергонасыщенных полициклических нитраминов, и технологиями их получения". Также он осуществляет "разработку и освоение ряда промышленных технологий специальной продукции и субстанций лекарственных веществ".