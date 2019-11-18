Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива

В Минпромторге выяснили, что объем недолива на большинстве российских автозаправках превышает норму в два-три раза, передает ТАСС.

"Согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме недолива не более 25 миллилитров фактически он составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме недолива не более 125 миллилитров фактически он составлял от 200 до 300 миллилитров", – рассказали в ведомстве об итогах проверки в 2019 году.

При этом в министерстве назвали проблему недолива топлива систематической. По информации общественного контроля, меньше оплаченного топлива закачивают на двух из трех автозаправок.

Для предотвращения недолива в Минпромторге разработали законопроект об оборотных штрафах. Предполагается, что это побудит владельцев заправок следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия по донастройке оборудования.

За недолив планируют штрафовать в размере 1% от выручки заправки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. При повторении нарушения штраф увеличат до 3%, но не меньше двух миллионов.

Накануне глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что если на АЗС с официальной проверкой приехать на автомобиле с символикой Росстандарта, то все нормально: купили 20 литров и залили 20 литров. И чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта – тайный покупатель и неожиданный визит проверяющих.

Ранее в Роскачестве сообщили, что каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Агентство проверило 200 заправок, на 39 из которых были зафиксированы нарушения.