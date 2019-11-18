Хранили даже в банях. В Бийске изъят контрафактный алкоголь и сигареты

Полицейские задержали трех бийчан, которые подделывали акцизы на водку, коньяк и сигареты, а затем продавали товар. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Группу злоумышленников задержали полицейские при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования. Они обыскали пять квартир, восемь гаражей, четыре машины и две бани подозреваемых. В общей сложности оперативники изъяли около 5300 бутылок водки и коньяка, а также 1100 блоков сигарет различных марок.



"Предприниматели" длительное время занимались хранением, перевозкой и сбытом на территории Бийска контрафактной продукции.