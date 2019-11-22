Рубцовчане стоят на улице в очереди в поликлинику в 30-градусный мороз

Жители Рубцовска занимают очередь в городскую поликлинику №3 с пяти утра и стоят на улице.
Видео с места событий опубликовано в паблике "Инцидент Рубцовск". Автор ролика рассказывает, что около поликлиники собраются люди и ожидают свою очередь в регистратуру на улице. По словам женщины, их не пускают даже в тамбур."Мороз — 30 градусов. Хоть бы в тамбур запустили, что это такое", — возмущается автор.
Комментарии
А электронная запись им недоступна?
в магазин за хлебом тоже очередь с 5 утра занимают, если он открывается только в 8 утра? нет, не занимают, все знают, что откроется в 8.
а тут сплошь и рядом...
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