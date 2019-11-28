Жителям Ярового не будут компенсировать электричество, потраченное на обогреватели

МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" произведет перерасчет платы за недополученные жителями города энергоресурсы, сообщает краевая Госинспекция.
У предприятия есть все необходимые данные о недоставке теплоресурсов в дома горожан, поэтому самим собственникам составлять обращение не придется. Сведения о перерасчете появятся в квитанции в графе "Перерасчет" в текущем или в последующем месяце.
Если перерасчет не будет произведен, то собственники могут обратиться в суд или прокуратуру для восстановления своих прав.
Отмечается, что расходы, которые жители понесли на использование обогревательных приборов, не могут быть возмещены.
Комментарии
Вот поэтому и бардак в стране. Люди понесли убытки по вине МУП, значит они и должны компенсировать эти убытки людям.
сирии бы помочь
Убытки как правило доказывают в суде. А то может быть там прибытки, что будет неудивительно при ценах на Гкал.