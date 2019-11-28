"Снимать режим ЧС в Яровом не имеем права", - Игорь Степаненко

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС в Яровом.

С момента введения режима ЧС в город было ввезено 30 вагонов угля для ТЭЦ. Это позволило вывести жилые помещения и социальные объекты на нормальный температурный режим.

"Сегодня температурный режим во всех квартирах, во всех заведениях восстановлен и составляет от 22 до 25 градусов в соответствии с требованиями. На ТЭЦ работает один котел — десятый. Надо постоянно контролировать ситуацию, помогать предприятию и предпринимать максимум усилий для того, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение города Яровое", — рассказал Александр Климин.

Девятый и седьмой котлы работают попеременно и требуют капитального ремонта, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Информацию мы получаем каждые два часа. В какой-то степени ситуация пока исправлена, но снимать режим ЧС в Яровом не имеем права. Есть целый ряд вопросов, которые требуют нашей совместной работы", — обратился Игорь Степаненко к членам оперативного штаба.

Ранее стало известно, что жителям Ярового произведут перерасчет за отопление и горячую воду. Компенсировать затраты на электроэнергию для обогревателей не будут.