Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывавет выходных дней и 31 декабря он тоже будет работать, сообщает РИА "Новости".

"Это как доменная печь, которую невозможно потушить. Такой безостановочный цикл. У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных", — сказал Песков.

По его словам, даже если президент какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он находится на работе.

Напомним, споры вокруг 31 декабря не утихают уже несколько дней. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму инициативу, предлагающую сделать этот день выходным. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

В Роструде рассказали, что последний день в году может стать нерабочим, но только если работодатель предоставит своим сотрудникам день отдыха. Однако, согласно трудовому законодательству, это повлечет за собой уменьшение зарплаты.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что в этом году уже невозможно сделать 31 декабря выходным днем, поскольку правительство России принимает такое решение заранее и на год вперед.

Дмитрий Песков в этом аспекте поддержал Топилина. Он отметил, что не видит предмета для дискуссий: если решение уже принято, значит надо работать.