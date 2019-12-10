Вышел покурить. В аварийном доме Барнаула из-за обвалившегося льда рухнул балкон

В барнаульском аварийном доме № 149 по улице Советской Армии 9 декабря рухнул балкон второго этажа, сообщают "Вести Алтай".
Балкон упал в десятом часу вечера. Хозяин квартиры рассказал, что он собирался выйти покурить, начал открывать дверь на балкон, в этот момент с крыши полетела большая глыба льда, которая упала на балкон, и тот рухнул вниз. У балкона не было ни остекления, ни козырька.
Хозяин квартиры не пострадал.
Жильцы рассказали, что управляющая компания вовремя не убирала наледь и снег с крыши, хотя люди неоднократно обращались с такой просьбой. По словам жильцов, в УК им сказали, что не смогли подъехать к дому и поэтому не убрали снег.
Вчера вечером всю наледь и снег оперативно убрали.
По словам жителей, дом с 2016 года имеет статус аварийного. Жильцам обещали расселение до 2025 года.
Комментарии
курить вредно, а теперь и не где
где еще и на кого должно рухнуть, чтоб убрали снег в других местах?? Чищены только основные магистрали! во дворах, межквартальных проездах просто завалы ! На тротуарах и пешеходных дорожках можно ноги вывернуть! ау, коммунальщики! Чего ждем? когда мороз вдарит и все это колом встанет??