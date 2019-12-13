Россияне чаще залипают в соцсетях, чем учатся в интернете

Россияне реже других используют интернет для обучения, но чаще для социальных сетей, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВШЭ, Минкомсвязи и Росстата.
Доступ в интернет из дома имеют 77% россиян, а 68,8% граждан пользуются им ежедневно. Большинство из этого количества – молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.
Наиболее востребованным вариантом использования интернета для жителей России оказалось пребывание в социальных сетях. Этим занимаются 78% юзеров. Больше только в Японии – 89%. Чаще всех в мире россияне используют звонки через интернет и видеочаты – 53%, а вот электронной почтой пользуется меньше граждан – 42%.
Хуже всего дело обстоит с дистанционным обучением. По этому направлению интернет используют только 30% россиян, а работу ищут всего 8%.
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