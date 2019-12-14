Газель выбила микроавтобус в кювет под Пензой. Пострадали пять детей

Столкновение грузовика с маршруткой произошло на трассе под Пензой 13 декабря, сообщает "Пенза-пресс"
28-летний мужчина на грузовом автомобиле на большой скорости врезался в припаркованный на обочине автобус. От удара пассажирский транспорт выбросило с дороги в кювет. В момент столкновения в салоне находились люди.
В результате ДТП пострадала женщина и пятеро детей. С различными травмами они были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело. Подробности инцидента уточняются.
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