Барнаулец, из-за окурка которого умер дедушка, отделался ограничением свободы

Мужчина, из-за выброшенного окурка которого случился пожар и погиб пенсионер, наказан ограничением свободы за причинение смерти по неосторожности. Это решение Ленинского районного суда Барнаула устояло в апелляции, сообщает прокуратура Алтайского края.
Пожар произошел в начале мая 2019 года. Барнаулец покурил на балконе и, не затушив окурок, выбросил его. Тот упал на балкон этажом ниже, где и начался пожар. Огонь быстро перебросился на квартиру, в которой жил дедушка, из-за плохого здоровья не сумевший покинуть жилье.
Виновник вину признал, раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы и удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны на сумму свыше 500 тыс. рублей.
Человек, которому суд вынес ограничение свободы по ст. 53 УК РФ, не может уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не может посещать определенные места в муниципалитете, выезжать за его пределы, он также не вправе посещать места проведения массовых мероприятий, участвовать в них и т. д.
Комментарии
Почему такое мягкое наказание? За поджёг и смерть человека - всего 500 тыс.руб.?
что-то хрень какая-то, что окурок от которого всё сгорело сам не сгорел или как?
23.12.2019 15:49
месный
да, всем давно понятно, что у тебя с физикой, химией, логикой и здравым смыслом большие проблемы. Не стоит каждый раз об этом напоминать.
Пусть напоминает, мы то знаем, а новые гости его за умного вдруг примут.
23.12.2019 16:02
- гость -
ну расскажи нам такой умный какие доказательства были, что это этот человек виноват, ты же с физикой и химией дружишь? Или только названия слышал в школе?
Сольёшься как всегда, ага?
23.12.2019 16:13
- гость -
Помогай своему братану или такой-же как он трепач-болтун?
23.12.2019 16:22
месный
ты реально такой недалёкий? Если не представляешь, как работают судебно-экспертные лаборатории МЧС, это не значит, что другие не знают и их не существует. Определяют и довольно успешно очаги и источники пожаров. И спички и окурки и зажигалки, оставленные на солнце. Всё находят.
Трепач - болтун тут только ты, никому тебя не переплюнуть.
23.12.2019 16:35
- гость -
Ну расскажи нам как может окурок уцелеть при пожаре если он тем более от него?
Ты походу в курсе как работают судебно-экспертные лаборатории МЧС, ну раз про них тут петь начал. Пока ничего кроме пустозвонства ты не написал конкретного!
23.12.2019 16:36
- гость -
А ты кто? Трепанулся и всего делов то, ага?
И это а где я трепанулся или болтанул, нука приведи как мне тут пример, я вопрос задал вообще-то.
3.12.2019 16:35
- гость - Ага, определили по ДНК окурка, а причинно-следственная связь на лицо - Дубо-Ясеневая непереносимость.