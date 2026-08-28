Взгляд в будущее. Как в Барнауле строят новую "глазную" больницу и чем она поможет краю

Объект полностью возводят и оснащают за счет региональных средств

28 августа 2026, 12:58, ИА Амител

Новый корпус офтальмологической больницы / Фото: amic.ru

Строительство нового корпуса для Алтайской краевой офтальмологической больницы в Барнауле идет строго в соответствии с планом. 25 августа выездное совещание на объекте провел министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Решение о строительстве в 2024 году принял губернатор Виктор Томенко. Причем все работы проводят исключительно за счет краевого бюджета: федеральной поддержки дожидаться не стали, поскольку потребность в новой больнице слишком велика.

О том, какой будет новая офтальмологическая поликлиника и почему она так важна для всего региона, — в материале amic.ru.

Осталось меньше года

Готовность объекта к концу августа составляет уже 41%, сообщил в ходе совещания замдиректора КГКУ "Единый стройзаказчик" Андрей Ковешников.

"Общая площадь поликлиники — 5900 квадратных метров. На сегодня уже выполнены работы по возведению железобетонного каркаса здания, устройству наплавляемой кровли и кирпичных перегородок. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций: вентиляции, отопления, электрики. Кроме того, уже идет устройство фасада и наружных сетей", — пояснил специалист. Выездное совещание с участием Дмитрия Попова / Фото: amic.ru

По его словам, работу строителям осложняет место: в центре города очень плотная застройка и большое количество инженерных сетей, с которыми трудно не пересечься. Из-за этого проект пришлось немного изменить. Ковешников подчеркнул, что все вопросы были оперативно улажены и строительство продолжается в соответствии с графиком.

"До начала отопительного периода планируется завершить закрытие контура. Окна уже практически все поставлены, теперь приступаем к работам по устройству наружной тепловой сети. В зиму мы должны уйти уже с отоплением, а до конца года — завершить практически все внутренние работы. На следующий год остаются пусконаладочные работы и благоустройство", — рассказал о планах замдиректора.Согласно условиям госконтракта, здание должны достроить и передать больнице до конца июля 2027 года.

Новый уровень лечения

В новом корпусе разместят современное поликлиническое отделение на 100 посещений в смену, рассказала главный врач больницы Елена Деханд. Проектом предусмотрены диагностические кабинеты, стерилизационное отделение, а также две операционные.

"Здесь будет весь комплекс: обследования, лечение, операции, а также послеоперационное нахождение больных. Предусмотрены палаты для пациентов, в том числе маломобильных. Электролечение, физиолечение, аппаратное лечение — тут будут проводить все, что необходимо", — сказала Деханд. Фото: amic.ru

Отдельно она подчеркнула важность технического оснащения нового корпуса. Тем более что оно уже началось: по решению Виктора Томенко средства на оборудование стали выделять еще с 2025-го, до начала строительных работ. Некоторая аппаратура сейчас работает в действующем здании больницы.

"Оборудование, которым мы обладали раньше, к сожалению, не полностью позволяло нам осваивать методики, которые нужны населению. Все, что закупается сейчас, отвечает самым современным требованиям. К примеру, эндотелиальный микроскоп, который позволяет рассчитать и определить методику лечения индивидуально для каждого пациента, а не идти общим подходом. Это делает лечение наиболее эффективным и минимизирует риски. Мы его уже получили и начали апробацию. Это единственный такой аппарат в крае", — рассказала главный врач.Как ранее рассказывали amic.ru в Минздраве региона, после завершения строительства в краевой больнице появится четкое разделение: в старом здании будут оказывать стационарную помощь, а в новом — поликлиническую.Медучреждение уже получило оборудование почти на 80 млн рублей, а всего проектом предусмотрено порядка 400 млн рублей на техническое оснащение.

Новые условия дополнят те компетенции, которые уже есть у врачей больницы. По словам Деханд, в медучреждении трудятся опытные профессионалы, которые "горят" своим делом. Это подтверждают и жители Алтайского края, которые проходили здесь лечение. К примеру, 85-летняя Галина Чубукова призналась, что долго не решалась на операцию из-за страха, но два хирургических вмешательства в краевой офтальмологической больнице прошли успешно.

"Меня направили к Сафоновой Ольге Николаевне. Она не просто назначила дату, а потратила много времени, чтобы подробнейшим образом объяснить мне весь процесс: что будет на каждом этапе, какие ощущения, как пройдет восстановление. Я почувствовала, что могу ей доверять. Никакой спешки, никакого формального отношения — только внимание и забота. Операция прошла, а уже на второй день, когда сняли повязку, я увидела мир совершенно по-новому — цвета стали насыщеннее, четкость вернулась. Это было как прозрение, буквально. Очень благодарна за полученную возможность жить полноценной жизнью!" — делится пациентка.

Краю необходима новая больница

Само строительство обойдется краевому бюджету почти в 700 млн рублей. Решение не ждать федеральной поддержки, а строить "на свои" приняли в связи с большой потребностью в офтальмологической помощи, рассказал Дмитрий Попов.

"У нас заболеваемость по этому профилю выше, чем общероссийская, и на 10% превышает средние показатели по Сибири. Поэтому и обращаемость большая — более 54 тысяч человек ежегодно. В связи с этим губернатором было принято решение строить поликлинику за счет средств краевого бюджета. Проект разработали с учетом самых современных технологий, которые возможно реализовать в условиях дневного стационара при поликлинике", — пояснил министр. Фото: amic.ru

По его словам, сейчас врачи больницы ежегодно проводят до 13 тысяч операций. Для Алтайского края этого недостаточно. Строительство нового объекта позволит увеличить количество хирургических вмешательств до 18 тысяч в год. Так что помощь станет не только более технологичной, но и доступной большему количеству жителей.

Вопросы здравоохранения остаются одними из ключевых для жителей края, подчеркнул губернатор Виктор Томенко. В своем канале в "Максе" он сообщил, что только в этом году на медицинские проекты направили более 9 млрд рублей по краевой адресной инвестиционной программе.

"В том числе это строительство поликлиник в Камне-на-Оби, Барнауле, в Смоленском и Зональном районах, а также хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства", — пояснил глава региона.