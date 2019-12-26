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Алтайские пожарные в период непогоды помогли отвезти беременную женщину в больницу

, ИА "Амител"
О помощи их попросили врачи
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Жительницу Алейска на реанимобиле везли в Барнаул, когда машина медиков застряла на заметенной дороге. Тогда врачи обратились за помощью к пожарным. 

На служебном автомобиле спасатели выступили в роли "проводников". Грузовиком они расчищали путь перед реанимобилем, который ехал следом. 

"Роженицу нужно было срочно доставить в медучреждение, продолжать путь при такой обстановке, в такую метель было крайне рискованно. Спецмашина, следуя за нашим автомобилем, доехала до Топчихинской районной больницы. Мы, по сути, на ЗИЛе как проводники расчищали ей путь, ведь транспорта на дороге и обочинах немало, видимость очень плохая, а нам нужно было спешить", – рассказал начальник пожарно-спасательной части № 51 Евгений Шишкин.

Таким образом получилось сохранить драгоценное время и передать женщину специалистам. Сейчас она в надежных руках. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.12.2019 09:28
Панночка

давайте продолжим укрупнять медучреждения
чтоб такие случаи были чаще и чаще

26.12.2019 09:33
Варвара

А вот из отдалённого района как добраться при необходимости?(((((((((((((((

26.12.2019 09:35
- гость -

Мы, по сути, на ЗИЛе как проводники расчищали ей путь
-----------------

Это хорошо, что у них от советской власти остался ЗИЛ. Но дядя вова постарался и нового ЗИЛа они уже точно не получат.

В 2015 году большинство цехов завода демонтированы. Также в 2015 году был уничтожен музей истории ЗиЛа с мемориальным кабинетом Лихачёва. В 2016 году вдоль железнодорожного полотна МЦК были снесены остававшиеся цеха находившиеся на западе от железной дороги. С восточной стороны ещё остались производственные цеха, но производство автомобилей на них прекращено, большинство находится в разрушенном состоянии. В сентябре 2016 года Завод имени Лихачева выпустил последний в своей истории грузовой автомобиль.

26.12.2019 09:41
Гость

Так не довезли до Барнаула? Те из Алейска в ЦРБ? ...зачем вывозили?

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