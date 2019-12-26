Алтайские пожарные в период непогоды помогли отвезти беременную женщину в больницу

Жительницу Алейска на реанимобиле везли в Барнаул, когда машина медиков застряла на заметенной дороге. Тогда врачи обратились за помощью к пожарным.
На служебном автомобиле спасатели выступили в роли "проводников". Грузовиком они расчищали путь перед реанимобилем, который ехал следом.
"Роженицу нужно было срочно доставить в медучреждение, продолжать путь при такой обстановке, в такую метель было крайне рискованно. Спецмашина, следуя за нашим автомобилем, доехала до Топчихинской районной больницы. Мы, по сути, на ЗИЛе как проводники расчищали ей путь, ведь транспорта на дороге и обочинах немало, видимость очень плохая, а нам нужно было спешить", – рассказал начальник пожарно-спасательной части № 51 Евгений Шишкин.
Таким образом получилось сохранить драгоценное время и передать женщину специалистам. Сейчас она в надежных руках.
Комментарии
давайте продолжим укрупнять медучреждения
чтоб такие случаи были чаще и чаще
А вот из отдалённого района как добраться при необходимости?(((((((((((((((
Мы, по сути, на ЗИЛе как проводники расчищали ей путь
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Это хорошо, что у них от советской власти остался ЗИЛ. Но дядя вова постарался и нового ЗИЛа они уже точно не получат.
В 2015 году большинство цехов завода демонтированы. Также в 2015 году был уничтожен музей истории ЗиЛа с мемориальным кабинетом Лихачёва. В 2016 году вдоль железнодорожного полотна МЦК были снесены остававшиеся цеха находившиеся на западе от железной дороги. С восточной стороны ещё остались производственные цеха, но производство автомобилей на них прекращено, большинство находится в разрушенном состоянии. В сентябре 2016 года Завод имени Лихачева выпустил последний в своей истории грузовой автомобиль.
Так не довезли до Барнаула? Те из Алейска в ЦРБ? ...зачем вывозили?