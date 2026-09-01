Часть российских семей получит право на ипотечные каникулы, а в школах начнут ставить оценки за поведение

01 сентября 2026, 06:10, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В сентябре количество изменений в законодательстве, которые вступят в силу, будет особенно большим. Сразу несколько важных нововведений касаются IT-направления в банковской сфере: в России начнется массовое внедрение цифрового рубля, а также введение универсального платежного QR-кода. Кроме того, для криптовалюты начнет действовать полноценная законодательная база. Появятся и меры поддержки семей: некоторые из них смогут оформлять ипотечные каникулы сроком до полутора лет, а некоторым матерям теперь нельзя будет устанавливать испытательный срок при приеме на работу.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября 2026 года, — в карточках на amic.ru.

1 Цифровой рубль Цифровой рубль, законодательную базу для которого готовят уже не первый месяц, с 1 сентября начнут массово внедрять в России. Напомним, это третья форма российской валюты после наличных и безналичных средств. Хранить ее можно будет на специальных счетах на платформе Банка России. А вот открыть этот счет или получить к нему доступ можно будет через приложение своего банка — кредитные организации в истории с цифровыми рублями будут выступать посредниками. С 1 сентября цифровые рубли можно будет использовать для платежей и переводов. Для физлиц все операции будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. Правда, расплатиться новой валютой пока можно будет не везде: с 1 сентября 2026 года принимать оплату в цифровых рублях обяжут продавцов, чья выручка за прошлый год превысила 120 млн рублей;

с 1 сентября 2027 года такая же обязанность появится у продавцов с выручкой более 30 млн рублей;

с 1 сентября 2028 года к системе обязаны будут подключиться все продавцы с годовой выручкой более 20 млн рублей. А вот открыть вклад или взять кредит в цифровых рублях будет нельзя — новый закон такой возможности не предполагает. Пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение любого банка — обычные рубли будут конвертировать в цифровые в соотношении 1 к 1. Деньги можно будет вывести из "цифры" и обратно: сначала — на свой безналичный счет, а затем — снять в банкомате. Кстати, уже с сентября появится возможность получать в цифровых рублях зарплаты и пенсии. Но обязать человека выбрать такую валюту нельзя — решение он должен принять добровольно.

2 Легализация криптовалюты Также с 1 сентября начнет действовать полноценная законодательная основа для обращения криптовалюты на территории России. Попытки легализовать ее предпринимались не один раз, но только сейчас удалось принять по-настоящему всеобъемлющий закон. В документе четко прописано, что криптовалюта — это имущество. Соответственно, ее можно официально покупать и продавать, дарить, а также распоряжаться любым разрешенным способом. Но есть и ответственность: криптовалюту теперь необходимо декларировать, а также платить с нее налоги. При этом использовать криптовалюту как средство оплаты за товары и услуги запрещено — единственным разрешенным платежным инструментом на территории страны по-прежнему остается рубль. Впрочем, цифровой валютой можно будет оплачивать зарубежные покупки — внешнеторговые контракты между резидентами и нерезидентами РФ под запрет не попадают. Все операции с криптовалютой (покупку и продажу) необходимо будет совершать через официальных посредников. Их статус тоже закрепили в новом законе: биржа — организатор торговли валютами и цифровыми правами;

брокеры — легальные посредники, которые совершают сделки по поручению клиентов;

доверительные управляющие и управляющие компании — люди и организации, которые управляют чужими цифровыми валютами по доверенности;

цифровые депозитарии — оказывают услуги по учету и переходу криптовалюты, открытию цифровых счетов и тестированию инвесторов;

криптообменники — организации, которые совершают сделки купли-продажи в своих интересах и поддерживают цены, спрос и предложение. Главным регулятором всей этой системы будет выступать Банк России. Прописаны и требования к инвесторам. Их разделили на квалифицированных и неквалифицированных. Неквалифицированным инвесторам будет разрешено покупать только три вида криптовалют: Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. При этом максимальная сумма покупки у одного посредника не должна превышать 300 тысяч рублей. Для того чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно будет пройти специальное тестирование. Этот статус позволит приобретать любые криптовалюты на любые суммы.

3 Оценки за поведение в школах Эксперимент по введению в школах оценок за поведение, который начался еще в прошлом учебном году, в этом будет не только продолжен, но и расширен. С 1 сентября подобную систему введут в десяти выбранных школах в каждом регионе Российской Федерации. Эти образовательные организации будут оценивать поведение учеников с 2-го по 8-й класс. При этом система оценок будет трехуровневой: поведение может быть "образцовым", "допустимым" и "недопустимым". Складываться оценка будет из нескольких критериев: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Выставлять ее будет коллектив педагогов: классный руководитель, советник директора по воспитанию, учитель-логопед, дефектолог и социальный педагог. При этом оценка за поведение не будет влиять на успеваемость и допуск к экзаменам.

4 Запрет испытательного срока для матерей С 1 сентября российским работодателям запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерей с детьми до трех лет. Ранее такое правило действовало лишь в отношении женщин, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет. Даже если подобное условие вписано в трудовой договор, который такая сотрудница подписала с работодателем, оно будет признано недействительным. Соответственно, уволить маму с маленьким ребенком за "непрохождение испытательного срока" будет нельзя.

5 Ипотечные каникулы для семей с детьми Семьи, в которых родился (или был усыновлен) второй или последующий ребенок, с сентября получат право на ипотечные каникулы. При этом доказывать факт снижения доходов для получения отсрочки не нужно — уже сам факт появления ребенка будет являться основанием. Оформить кредитные каникулы по ипотеке можно будет в течение 180 дней после рождения (или усыновления) ребенка. Максимальный срок, на который могут предоставить отсрочку, — 18 месяцев. Но при этом должно быть соблюдено несколько важных требований: общая сумма кредита — не более 15 млн рублей;

ипотечное жилье — единственное у семьи;

кредитные каникулы по этому договору раньше не предоставлялись (исключение — отсрочки из-за ЧС, ковида или для участников СВО и членов их семей).

6 Самозапрет на азартные игры Россияне с 1 сентября 2026 года смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх или заключение пари с букмекерами. Для этого нужно будет подать заявление в "Единый регулятор азартных игр" в любом МФЦ или на "Госуслугах". Минимальный срок действия самозапрета — один год, но он может быть и больше, если это будет указано в заявлении. Ну а организаторов азартных игр и букмекеров, которые проигнорируют самозапрет и примут ставку у человека, его установившего, будут ждать штрафы. Должностному лицу придется заплатить за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическому — от 300 до 500 тысяч рублей. Напомним, за последнее время в России появилось сразу несколько самозапретов — сейчас россияне могут ограничить для себя выдачу кредитов, сделки с недвижимостью и выпуск новых SIM-карт.

7 Повышение лимита сверхурочных Лимит сверхурочных с сентября повышается с 120 до 240 часов в год. Но это не повсеместная мера — новое количество должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Кроме того, прежний предел в 120 часов продолжит действовать для работников вредных производств подклассов 3.3 и 3.4 и части сотрудников госучреждений. Пенсионеры и работники подклассов 3.1 и 3.2 смогут перерабатывать более 120 часов в год лишь с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Порядок оплаты сверхурочных останется прежним: первые два часа — в полуторном размере, далее — в двойном.

8 Введение единого QR-кода для магазинов В России начнут постепенно внедрять универсальные QR-коды в магазинах. Напомним, сейчас графические метки, через которые можно оплатить покупку, изготавливают банки — каждый свою собственную. Соответственно, считать конкретный QR-код зачастую можно лишь через приложение того банка, который его сгенерировал. Такая ситуация создает немало сложностей для клиентов. Теперь систему меняют: с сентября создавать QR-коды начнет Национальная система платежных карт, которая будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Это означает, что коды станут универсальными — их можно будет считывать хоть штатной камерой, хоть приложением любого банка. Уже после этого можно будет выбрать удобный способ оплаты (в том числе и цифровыми рублями). Как и в случае с цифровым рублем, переходить на новую систему будут поэтапно: с 1 сентября 2026 года подключат системно значимые банки и их клиентов с выручкой более 120 млн рублей в год;

с 1 сентября 2027 года — банки с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой более 30 млн рублей;

с 1 сентября 2028 года — все банки и всех продавцов с выручкой от 20 млн рублей.

9 Повышение пенсий В сентябре будет три категории граждан, которые начнут получать пенсию в повышенном размере. Первая — пенсионеры, отметившие в августе 80-летие. Этой категории граждан удвоят размер фиксированной выплаты — одной из составляющих всей пенсии. В 2026 году ее размер равен 9584,69 рубля — на столько и вырастет ежемесячная выплата. Плюс, таким пенсионерам начнут доплачивать еще и надбавку за уход — 1413,86 рубля каждый месяц. Вторая — пенсионеры, которые в августе оформили I группу инвалидности. Размер их пенсии тоже увеличится на 9584,69 рубля за счет удвоения фиксированной выплаты. Третья категория — россияне, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать, а уволились в августе 2026 года. Уже с сентября таким гражданам пересчитают размер ежемесячной выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности.