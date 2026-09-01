Часть российских семей получит право на ипотечные каникулы, а в школах начнут ставить оценки за поведение
В сентябре количество изменений в законодательстве, которые вступят в силу, будет особенно большим. Сразу несколько важных нововведений касаются IT-направления в банковской сфере: в России начнется массовое внедрение цифрового рубля, а также введение универсального платежного QR-кода. Кроме того, для криптовалюты начнет действовать полноценная законодательная база. Появятся и меры поддержки семей: некоторые из них смогут оформлять ипотечные каникулы сроком до полутора лет, а некоторым матерям теперь нельзя будет устанавливать испытательный срок при приеме на работу.
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Цифровой рубль
Цифровой рубль, законодательную базу для которого готовят уже не первый месяц, с 1 сентября начнут массово внедрять в России. Напомним, это третья форма российской валюты после наличных и безналичных средств. Хранить ее можно будет на специальных счетах на платформе Банка России. А вот открыть этот счет или получить к нему доступ можно будет через приложение своего банка — кредитные организации в истории с цифровыми рублями будут выступать посредниками.
С 1 сентября цифровые рубли можно будет использовать для платежей и переводов. Для физлиц все операции будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. Правда, расплатиться новой валютой пока можно будет не везде:
- с 1 сентября 2026 года принимать оплату в цифровых рублях обяжут продавцов, чья выручка за прошлый год превысила 120 млн рублей;
- с 1 сентября 2027 года такая же обязанность появится у продавцов с выручкой более 30 млн рублей;
- с 1 сентября 2028 года к системе обязаны будут подключиться все продавцы с годовой выручкой более 20 млн рублей.
А вот открыть вклад или взять кредит в цифровых рублях будет нельзя — новый закон такой возможности не предполагает.
Пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение любого банка — обычные рубли будут конвертировать в цифровые в соотношении 1 к 1. Деньги можно будет вывести из "цифры" и обратно: сначала — на свой безналичный счет, а затем — снять в банкомате.
Кстати, уже с сентября появится возможность получать в цифровых рублях зарплаты и пенсии. Но обязать человека выбрать такую валюту нельзя — решение он должен принять добровольно.
Легализация криптовалюты
Также с 1 сентября начнет действовать полноценная законодательная основа для обращения криптовалюты на территории России. Попытки легализовать ее предпринимались не один раз, но только сейчас удалось принять по-настоящему всеобъемлющий закон.
В документе четко прописано, что криптовалюта — это имущество. Соответственно, ее можно официально покупать и продавать, дарить, а также распоряжаться любым разрешенным способом. Но есть и ответственность: криптовалюту теперь необходимо декларировать, а также платить с нее налоги.
При этом использовать криптовалюту как средство оплаты за товары и услуги запрещено — единственным разрешенным платежным инструментом на территории страны по-прежнему остается рубль. Впрочем, цифровой валютой можно будет оплачивать зарубежные покупки — внешнеторговые контракты между резидентами и нерезидентами РФ под запрет не попадают.
Все операции с криптовалютой (покупку и продажу) необходимо будет совершать через официальных посредников. Их статус тоже закрепили в новом законе:
- биржа — организатор торговли валютами и цифровыми правами;
- брокеры — легальные посредники, которые совершают сделки по поручению клиентов;
- доверительные управляющие и управляющие компании — люди и организации, которые управляют чужими цифровыми валютами по доверенности;
- цифровые депозитарии — оказывают услуги по учету и переходу криптовалюты, открытию цифровых счетов и тестированию инвесторов;
- криптообменники — организации, которые совершают сделки купли-продажи в своих интересах и поддерживают цены, спрос и предложение.
Главным регулятором всей этой системы будет выступать Банк России.
Прописаны и требования к инвесторам. Их разделили на квалифицированных и неквалифицированных.
Неквалифицированным инвесторам будет разрешено покупать только три вида криптовалют: Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. При этом максимальная сумма покупки у одного посредника не должна превышать 300 тысяч рублей. Для того чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно будет пройти специальное тестирование. Этот статус позволит приобретать любые криптовалюты на любые суммы.
Оценки за поведение в школах
Эксперимент по введению в школах оценок за поведение, который начался еще в прошлом учебном году, в этом будет не только продолжен, но и расширен. С 1 сентября подобную систему введут в десяти выбранных школах в каждом регионе Российской Федерации.
Эти образовательные организации будут оценивать поведение учеников с 2-го по 8-й класс. При этом система оценок будет трехуровневой: поведение может быть "образцовым", "допустимым" и "недопустимым". Складываться оценка будет из нескольких критериев: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Выставлять ее будет коллектив педагогов: классный руководитель, советник директора по воспитанию, учитель-логопед, дефектолог и социальный педагог.
При этом оценка за поведение не будет влиять на успеваемость и допуск к экзаменам.
Запрет испытательного срока для матерей
С 1 сентября российским работодателям запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерей с детьми до трех лет. Ранее такое правило действовало лишь в отношении женщин, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет.
Даже если подобное условие вписано в трудовой договор, который такая сотрудница подписала с работодателем, оно будет признано недействительным. Соответственно, уволить маму с маленьким ребенком за "непрохождение испытательного срока" будет нельзя.
Ипотечные каникулы для семей с детьми
Семьи, в которых родился (или был усыновлен) второй или последующий ребенок, с сентября получат право на ипотечные каникулы. При этом доказывать факт снижения доходов для получения отсрочки не нужно — уже сам факт появления ребенка будет являться основанием. Оформить кредитные каникулы по ипотеке можно будет в течение 180 дней после рождения (или усыновления) ребенка. Максимальный срок, на который могут предоставить отсрочку, — 18 месяцев.
Но при этом должно быть соблюдено несколько важных требований:
- общая сумма кредита — не более 15 млн рублей;
- ипотечное жилье — единственное у семьи;
- кредитные каникулы по этому договору раньше не предоставлялись (исключение — отсрочки из-за ЧС, ковида или для участников СВО и членов их семей).
Самозапрет на азартные игры
Россияне с 1 сентября 2026 года смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх или заключение пари с букмекерами. Для этого нужно будет подать заявление в "Единый регулятор азартных игр" в любом МФЦ или на "Госуслугах". Минимальный срок действия самозапрета — один год, но он может быть и больше, если это будет указано в заявлении.
Ну а организаторов азартных игр и букмекеров, которые проигнорируют самозапрет и примут ставку у человека, его установившего, будут ждать штрафы. Должностному лицу придется заплатить за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическому — от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, за последнее время в России появилось сразу несколько самозапретов — сейчас россияне могут ограничить для себя выдачу кредитов, сделки с недвижимостью и выпуск новых SIM-карт.
Повышение лимита сверхурочных
Лимит сверхурочных с сентября повышается с 120 до 240 часов в год. Но это не повсеместная мера — новое количество должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Кроме того, прежний предел в 120 часов продолжит действовать для работников вредных производств подклассов 3.3 и 3.4 и части сотрудников госучреждений.
Пенсионеры и работники подклассов 3.1 и 3.2 смогут перерабатывать более 120 часов в год лишь с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Порядок оплаты сверхурочных останется прежним: первые два часа — в полуторном размере, далее — в двойном.
Введение единого QR-кода для магазинов
В России начнут постепенно внедрять универсальные QR-коды в магазинах. Напомним, сейчас графические метки, через которые можно оплатить покупку, изготавливают банки — каждый свою собственную. Соответственно, считать конкретный QR-код зачастую можно лишь через приложение того банка, который его сгенерировал. Такая ситуация создает немало сложностей для клиентов.
Теперь систему меняют: с сентября создавать QR-коды начнет Национальная система платежных карт, которая будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Это означает, что коды станут универсальными — их можно будет считывать хоть штатной камерой, хоть приложением любого банка. Уже после этого можно будет выбрать удобный способ оплаты (в том числе и цифровыми рублями).
Как и в случае с цифровым рублем, переходить на новую систему будут поэтапно:
- с 1 сентября 2026 года подключат системно значимые банки и их клиентов с выручкой более 120 млн рублей в год;
- с 1 сентября 2027 года — банки с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой более 30 млн рублей;
- с 1 сентября 2028 года — все банки и всех продавцов с выручкой от 20 млн рублей.
Повышение пенсий
В сентябре будет три категории граждан, которые начнут получать пенсию в повышенном размере.
Первая — пенсионеры, отметившие в августе 80-летие. Этой категории граждан удвоят размер фиксированной выплаты — одной из составляющих всей пенсии. В 2026 году ее размер равен 9584,69 рубля — на столько и вырастет ежемесячная выплата. Плюс, таким пенсионерам начнут доплачивать еще и надбавку за уход — 1413,86 рубля каждый месяц.
Вторая — пенсионеры, которые в августе оформили I группу инвалидности. Размер их пенсии тоже увеличится на 9584,69 рубля за счет удвоения фиксированной выплаты.
Третья категория — россияне, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать, а уволились в августе 2026 года. Уже с сентября таким гражданам пересчитают размер ежемесячной выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности.
Что еще изменится?
- Срок, в который мигрант, прибывший в Россию более чем на три месяца, должен пройти обязательное медицинское освидетельствование, сократят в три раза. Ранее на это отводилось 90 дней, а теперь — 30. Если у приезжего выявят опасное инфекционное заболевание, он будет подлежать немедленной депортации.
- Стартует эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах. Мера направлена на повышение доступности препаратов для жителей отдаленных населенных пунктов. В "мобильных" аптеках можно будет купить не только распространенные лекарства, но и те, которые выписывают по рецепту. Исключение — психотропные и наркотические вещества с особыми условиями хранения и учета.
- Сигареты, вейпы и другую продукцию с табаком и никотином с сентября будет запрещено продавать на остановках общественного транспорта.
- Появится налоговый вычет по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Учитываться будут все договоры, заключенные с 1 сентября 2025 года. Сумма вычета будет складываться на основе суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы гражданина.
- Объекты культурного наследия, которые увековечивают память о событиях, участниках и жертвах любых военных конфликтов, теперь будет разрешено ремонтировать в упрощенном порядке. Ранее такой регламент был допустим лишь для монументов, посвященных Великой Отечественной войне.
07:03:23 31-08-2026
Цифровые суррогаты ни к чему хорошему не приведут. Несчастный рублишко и так...........