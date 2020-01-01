Деду Морозу пришлось стать скалолазом, чтобы подарить детям чудо

Житель Норильска оригинально поддержал веру детей в то, что Дед Мороз на самом деле существует – он не только нарядился в костюм, но еще и забрался в квартиру через окно многоэтажки на глазах у восторженных детей.
Кадры этого небольшого чуда для ребятишек опубликовал паблик "Новости Норильска" в социальной сети "ВКонтакте".
"Суровые норильские Деды Морозы! Как ветром не сдуло?", — гласит подпись к видеозаписи.
На ней видно, как Дед Мороз спускается вниз к окну, используя канатно-спусковое устройство. Ролик продолжается съемкой уже из квартиры, где виден неподдельный восторг детей, встречающих долгожданного новогоднего гостя.
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