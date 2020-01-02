ДТП с двумя погибшими произошло на трассе Барнаул – Бийск

Два человека погибли в результате ДТП 2 января на трассе Барнаул – Бийск. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что по предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Platz и Honda Fit. В результате ДТП погибли водитель Toyota – женщина 1958 года рождения и пассажир этого же автомобиля, тоже женщина.
Во второй машине находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия, а также личность погибшей женщины-пассажира.
Комментарии
В такую погоду не стоит выезжать. Соболезнования родным
Опять правый руль, можно начинать новый отсчет на новый год: пока двое... , а женщина за правым рулем вдвойне опасней