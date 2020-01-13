Без траты лишних времени и средств: поступить в АлтГУ теперь можно в режиме "онлайн"

Создание и реализация государственного цифрового суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" — закономерное развитие цифровых технологий на современном этапе, которое позволит упростить и, главное, удешевить процедуру поступления абитуриентов в вузы России. Проект инициирован премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и будет реализован на платформе интернет-портала "Госуслуги".

В 2020 году на первом этапе внедрения суперсервиса участвуют только 52 вуза из 25 субъектов Российской Федерации, среди которых и Алтайский государственный университет — единственный из вузов Алтайского края и Республики Алтай. К 2023 году предполагается, что суперсервис охватит 80% государственных вузов России.

Как заявляют разработчики суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", целью его создания является снижение временных и финансовых затрат абитуриентов при поступлении в вузы и предоставление им качественно нового клиентского опыта.

Суперсервис — это, прежде всего, единый портал для поиска и сравнения вузов, образовательных программ, условий поступления и последующего обучения. Он также позволяет делать мониторинг статистики трудоустройства выпускников вузов, предоставляемый посредством информационных систем Роструда и включающий данные об уровне заработной платы выпускников и иные показатели, формирующие представление о рынке труда.

Пользователи суперсервиса также получат возможность дистанционного прохождения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний в вуз и доступ к онлайн мониторингу конкурсной ситуации, включая условное место абитуриента в списке поступающих. Для абитуриентов и членов их семей новый электронный сервис дает очевидные выгоды: единый источник достоверной информации о вузах, сокращение времени, необходимого на оформление документов и получение подтверждения их приема и, конечно, исключение финансовых затрат на очную подачу документов.

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" будет интегрирован со справочными системами для абитуриентов, федеральной информационной системой ЕГЭ и другими ресурсами. Это позволит абитуриенту получить исчерпывающую информацию об образовательных организациях, направлении подготовки, экзаменах и проходных баллах, а вузам – оперативно выстраивать рейтинги и проверять полноту и достоверность информации о поступающих.

Реализация механизма онлайн-поступления будет осуществляться благодаря введению электронных документов об образовании – аттестатов, которые с 2020 года будут выдавать выпускникам школ.

Для того, чтобы воспользоваться суперсервисом "Поступление в вуз онлайн", абитуриент должен вначале пройти регистрацию на портале "Госуслуги". Для граждан Российской Федерации и иных лиц, имеющих СНИЛС, Алтайский государственный университет в период приемной кампании 2020 года организует на своей площадке возможность прохождения такой регистрации и подачи документов в другие вузы, участвующие в пилотном проекте.

"В 2020 году воспользоваться электронным суперсервисом “Поступление в вуз онлайн” смогут только абитуриенты, поступающие на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения, - сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского госуниверситета Иван Назаров. - Как и ранее абитуриенты смогут выбрать для участия в конкурсе не более пяти вузов и в каждом вузе не более трех направлений подготовки или специальностей".

Иван Иванович подчеркнул, что при этом абитуриентам АлтГУ, которые в 2020 году воспользуются суперсервисом "Поступление в вуз онлайн", не нужно будет предоставлять в приемную комиссию вуза оригинал аттестата. Этот документ заменяется его электронной версией. Для подачи согласия на зачисление таким абитуриентам не нужно будет ездить по вузам, а достаточно будет поставить отметку о согласии на зачисление в своем личном кабинете на портале суперсервиса.

В настоящее время в АлтГУ заканчивается подготовка дорожной карты реализации пилотного проекта суперсервиса.

Приемная комиссия АлтГУ обращает внимание абитуриентов 2020 года на новый удобный способ подачи документов в онлайн режиме с помощью электронного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Подробности можно узнать на специализированном сайте АлтГУ для абитуриентов.