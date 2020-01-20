Томенко назвал коллапсом ситуацию с уборкой снега в Барнауле

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko
Глава Алтайского края на своей странице в Instagram поделился мыслями после проверки снегоуборочных работ на улицах Барнаула.
"Эта зима у нас выдалась необычайно снежной. Она показала, что с такими объемами снега существующая система уборки Барнаула просто не справляется. Фактически мы наблюдаем коллапс", – охарактеризовал ситуацию Виктор Томенко.
Он подчеркнул, что надо привлечь все возможные ресурсы, в том числе и внешние, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в период шторма и снегопада. При этом главные силы следует направить на самые приоритетные направления и объекты.
Но это временная мера. В дальнейшем необходимо изменить саму систему уборки снега, которая будет эффективна и понятна населению, уверен губернатор.
"Для этого нужно полностью пересмотреть подход к организации такой работы, установить основополагающие принципы и нормы по уборке снега, его вывозу, определить критически важные места, которыми надо заниматься в первые же часы после снегопада, и регламент работы на них вплоть до наведения полного порядка, посчитать, сколько и какой дополнительно нужно техники и специалистов, снежных полигонов, возможно, снегоплавильных установок", – перечислил Томенко.
Глава региона заметил, что при формировании новой системы нужно опираться в том числе и на опыт других городов, которые сталкивались с теми же проблемами. То же самое необходимо сделать и в других городах Алтайского края, уточнил губернатор.
Напомним, ситуация с сугробами в Барнауле остается крайне тяжелой с пятницы, 17 января, когда на регион обрушился снежный буран. В интернете барнаульцы выложили множество роликов, как они преодолевают стихию. Кто-то откапывает заметенную по самую крышу машину, кто-то – трамвайные пути, чтобы общественный транспорт смог проехать. Даже проходимые пожарные машины стали буксовать. Одну вытягивали трамваем, а вторую – другой пожарной машиной.
Комментарии
а до 17.01 сугробов не было? все чистилось и вывозилось?)))
блаблабла, надо углУбить и расширить
Капитан-очевидность, заметил снег на улицах, только 20 января?
Как Мы раньше без Приаритетоф то жили? Пря чё ни день,то новый приаритетно-стабильный прорыв.
Вывозить его особо на кой? Сколько было раньше снега в 70-х. И никто не вывозил, сам утекал по весне.
20.01.2020 18:11
- гость -
В 70-х в каждом доме было по одному автомобилю, и тот стоял в гараже на колодках, остальные ездили на трамвае. Достаточно было прочистить пешеходные дорожки. Сейчас больше половины на машинах, которые стоят возле домов. И если вдруг все поставят машины, просто не хватит общественного транспорта. Вопрос другой - зажрались все и всем кто-то обязан. Понятно, что если за три дня выпало снега, как за весь прошлый год, никакая администрация быстро с этим не справится. Сответственно, если во дворе стоят 20 машин и выйдет 20 мужиков с лопатами, то за пару часов можно всё очистить. Вот лично у меня машина стоит в гараже, так мы же никакого дворника или губернатора не требуем, сами лопатами, а если не можем - нанимаем трактор за свои деньги. А тем, кто устроил самовольную стоянку во дворе, почему-то дядя должен прийти и всё убрать. Не жирно ли?
Город спроектирован изначально не правильно. Улицы нужно было делать широкими, газоны широкими. Снег вывозить - очень дорого, никаких денег не хватит. Его дешевле и эффективнее просто сваливать на обочины и газоны. Мы же сейчас в патовой ситуации: дороги узкие, снег валить некуда, нужно только вывозить, а это дорого, денег нет, транспорта нет, людей нет. Так ладно бы в советское время не думали наперёд и сейчас ведь - все тоже самое. Проектируются узкие улочки, маленькие газончики. Все нам места мало, земли жалко. Все у нас так, не головой думаем, а другим местом
20.01.2020 18:24
- гость -
Понятно, что ноют в основном автолюбители, особенно на VK. Жителям то есть где ходить. У нас заходил трактор во дворы, почистил до стоящих машин, а дальше чистить естественно не стал. Так что здесь не дворники и не уборочная техника виноваты, а в основном сами ноющие.