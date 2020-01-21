Техническое, переходное правительство. Каким будет новый кабмин

Новое правительство, которое будет сформировано буквально в ближайший час, станет скорее техническим и переходным. Но главную роль исполнит – покажет обновление власти и выведет из первых ее рядов "провальных" министров. Такое мнение порталу amic.ru высказал политтехнолог Константин Лукин.

"Это будет техническое и переходное правительство. Им необходимо будет обеспечить транзит передачи власти. Минимум наполовину кабмин обновится точно. Условия диктуют необходимость кардинальных изменений. И точно уйдут министры, к работе которых были нарекания. Прежде всего, по выполнению майских указов", – пояснил Лукин.

Хотя большинство все же получат, как это всегда было принято при Владимире Путине, "утешительные" посты.

При этом собеседник пока не стал комментировать конкретные имена.

"Сейчас идет борьба за последние фамилии. Часть вброшенных в СМИ фамилий, конечно, верна. Но часть – пока только гадание. Нужно дождаться официального представления", – пояснил он.

По словам Лукина, в ближайшее время состоится первое заседание правительства, где уже новый премьер Михаил Мишустин назовет все имена. По некоторым должностям обсуждение все еще идет. Решает все сам Путин, но при этом соблюдая баланс интересов всех политических группировок.