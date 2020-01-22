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В Кремле назвали вице-премьеров нового правительства РФ

, ИА "Амител"
Посты сохранили Борисов, Голикова и Трутнев
Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера / Фото: forum-msk.info

Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера / Фото: forum-msk.info

Посты вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина обновили на две трети. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Первым вице-премьером стал бывший помощник президента Андрей Белоусов.

Ему будут помогать глава Росреестра Виктория Абрамченко, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, гендиректор "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко и замруководители ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук.

Из кабмина Дмитрия Медведева остались только Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев.

Ранее Медведев сообщил Путину о роспуске правительства. Это произошло после послания президента Федеральному собранию. На должность нового главы правительства назначили Михаила Мишустина. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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