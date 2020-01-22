Тут "матрешка". Эксперты оценили новый состав российского правительства

Новое правительство сформировано в России. Вечером 21 января экспертный бомонд России усиленно ванговал, пытаясь угадать персон, которые войдут в состав нового кабинета министров или же, напротив, вылетят из него. Именно в те часы президент РФ Владимир Путин встречался с недавно утвержденным Госдумой премьер-министром Михаилом Мишустиным и просматривал кандидатуры новых руководителей министерств. Как будет складываться работа нового состава российского правительства и чего от него ждать – разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Держать позиции до выборов

Вакансии в кабинете министров РФ образовались после отставки его прежнего состава 15 января. Это произошло сразу после очередного президентского послания Федеральному собранию. Было ясно, что уход с поста премьер-министра Дмитрия Медведева вызван прежде всего намерением властных кругов изменить политическую конфигурацию в стране перед выборами в Госдуму. Для большинства экспертов этот шаг оказался неожиданным, ведь многие считали, что новым главой кабмина станет потенциальный следующий президент РФ, но назначение Михаила Мишустина показало, что правительство будет "техническим". То есть его главная задача – "досидеть" до прихода нового президента и реализации поправок в Конституцию РФ, которые предложил президент в своем послании.

Как бы то ни было, а особый интерес экспертов (и, конечно, не только их) вызывали персоналии, которые займут министерские посты, ибо "технический" характер правительства не исключает обязанностей по решению текущих задач, вверенных ведомствам, а также ответственности (пусть и ограниченной) за их решение. Ряд прежних министров – Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев и другие – усидели в своих креслах.

Покинул пост глава Минкульта Владимир Мединский, хотя при нем существенно выросла посещаемость кинотеатров, количество проката в них российских картин, поддержка "толстых" литературных журналов, наполнение библиотек и пр. Его сменила Ольга Любимова – глава департамента кинематографии Минкульта, благодаря которой, надо полагать, в значительной степени и были достигнуты названные выше подвижки в отечественной киноиндустрии.

Показателен и приход в кабмин двух представителей Тюменской области (нефтегазодобывающей, напомним) – главой Минстроя стал Владимир Якушев (в 2014-2018 годы был губернатором региона), а Министерство науки и высшего образования возглавил бывший ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Впрочем, в правительстве есть и двое выходцев из Пермского края: вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (до назначения в 2004 году главой Минприроды РФ был губернатором Пермской области) и Максим Решетников – бывший глава этого региона, он возглавил Министерство экономического развития.

"Глава Минобрнауки Фальков тесно связан с бывшим тюменским губернатором, а теперь министром строительства Якушевым, – вспомнил в интервью amic.ru известный уральский журналист Ростислав Журавлев. – Я семь лет проработал в Тюмени и прекрасно знаю его деятельность как в качестве ректора ТюмГУ, так и в качестве главы социального комитета местной думы. К Фалькову были вопросы, в частности по строительству студенческого кампуса в зеленой зоне у реки Тюменка. Тогда были акции протеста общественности и со временем власти признали ее правоту.

Журавлев вспоминает, что было немало и других историй. По мнению эксперта, Фалькову удалось избежать массовых посадок среди руководства университета, как это было в других вузах, но каких-то прорывов в его деятельности тоже не было. В его бытность ректором в вузе сильно "просели" некоторые направления – издательское дело, "ужаты" журналистика, политология. Он известен как дисциплинированный исполнитель воли руководящей партии, такой послушный собянинский кадр", вспоминает эксперт.

Уйти "в минус"

"Время для наработки антирейтинга, что неизбежно в текущих условиях, у этого правительства меньше, чем у прежнего кабмина, – считает журналист еженедельника "Собеседник", участник ряда громких медийных расследований Сергей Ежов. – Многие фигуранты еще не забытых публикой антикоррупционных расследований сохранили свои посты. На освободившиеся места пришли тоже персонажи, становившиеся "героями" таких расследований – например, вице-премьер Виктория Абрамченко".

Что касается ухода из правительства Владимира Мединского, то Ежов напоминает, что глава Минкульта "был в числе обладателей очень высокого антирейтинга – неизменно входил в тройку, пятерку самых "нелюбимых" министров". "При этом журналисты-расследователи тоже публиковали материалы, в которых указывали на коррупционные факторы в его ведомстве. Однако здесь следует понимать, что эти факторы не всегда совпадают с общественной антипатией. Скажем, к ведомству Сергея Шойгу по этой части регулярно появляются претензии, но у него высокая общественная поддержка, которой у Мединского не было. И глава Минобороны удержался на посту, а глава Минкульта ушел".

"В общем, общественная репутация кандидатов на министерские посты явно не была решающим фактором при назначении, но, повторю, в текущих условиях времени для получения отрицательного рейтинга и общественного неприятия у нынешних назначенцев меньше, чем у предшественников, из-за социально-экономической ситуации в стране", – комментирует Ежов.

Собянин расширил свой пул

"Следует напомнить, что новое правительство России – не очень надолго, до выборов президента максимум, а может быть, и до выборов в Госдуму и смены Конституции, – убежден политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его мнению, ни Собянин, ни Кудрин не захотели возглавить его, предпочтя поставить своих людей. Пул Собянина довольно широк – Хуснуллин, Решетников, Фальков, Якушев и в какой-то мере Кобылкин. Кудрин, по всей видимости, помог в согласовании Мишустина и его небольшой, но мощной группы выходцев из ФНС.

"Как итог, новое правительство – композитное, в какой-то мере коалиционное, но скоро перестанет таковым быть, поскольку тут "матрешка": с одной стороны все будут выполнять волю Путина эпохи "транзита власти", а точнее, сохранения власти внутри системы. С другой – будут играть персональные партии, чтобы остаться и даже усилить правительство будущего, условного "после 2024" года. В этой связи показательно и то, что остались старожилы – Шойгу, Лавров, Трутнев, Голикова и даже Колокольцев. Просто решили не трогать то, что работает, попросили довести направления до окончания трансфера", – говорит Гращенков.

В то же время эксперт считает, что "уход близких для Путина людей – Медведева, Козака, Мутко и других, скорее, означает сохранение их в системе через трансформацию".

"Тот же Козак – это очень эффективный менеджер, которого всегда бросали на усиление и прорыв каких-то экстренных ситуаций, в последнее время на тему Украины и Молдавии, – напомнил Гращенков amic.ru. – Но очевидно, что сейчас там успеха не добиться и Козак сконцентрируется на новых задачах АП РФ, где его статус, скорее всего, усилится на этапе транзита, чем в этом "трансферном правительстве". Как и Мутко, а также сам Медведев – думаю, что они кандидаты на высокие должности уже после 2024 года. Медведев так и остается преемником № 1 или вероятным премьером, спикером ГД. Там видно будет", – резюмировал глава Центра развития региональной политики.