Какие новые министры появятся в правительстве России

В ближайшее время должно обновиться правительство России. Сразу несколько СМИ сообщают, что в нем обязательно появятся новые имена. Несколько фамилий назвали источники РБК.

Возглавить Минэкономики может губернатор Пермского края Максим Решетников. Орешкину, по слухам, предложат другую должность, но уже не в правительстве.

Минкульт, вероятно, возглавит Ольга Любимова, которая сейчас руководит департаментом кинематографии в министерстве. Мединского, скорее всего, в новом правительстве не будет.

Минпросвещения может взять под свое руководство Сергей Кравцов – нынешний глава Рособрнадзора. Ольга Васильева, видимо, уже собирает чемоданы.

Министерство цифрового развития с высокой долей вероятности возглавит председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Еще одним возможным преемником Константина Носкова называют гендиректора "РТ Лабс" Максута Шадаева.

Первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина может стать помощник президента России по экономике Андрей Белоусов, пишет газета "Ведомости". В старом правительстве вице-премьером был министр финансов Антон Силуанов.

Как сообщает "Коммерсантъ" глава Минздрава Вероника Скворцова может сохранить должность, но на ее место есть еще несколько кандидатур. В их числе вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова и ректор Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергей Багненко.

Из московского правительства на должность вице-премьера, которую ныне занимает Виталий Мутко, скорее всего, перейдет Марат Хуснуллин, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Ранее Медведев объявил о том, что российское правительство в полном составе уходит в отставку. Это связано с предлагаемыми президентом изменениями в Конституцию.

Путин поблагодарил кабинет министров за продуктивную работу и попросил продолжить исполнять обязанности до формирования нового правительства.