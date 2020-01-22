Курировали, да не выкурировали. Потеряет ли поддержку Алтай после ухода Топилина

Максим Топилин не вошел в состав нового правительства, собранного накануне вечером, 21 января. Именно он отвечал за внедрение мер по ускоренному развитию Алтайского края – региона с низким уровнем социально-экономического благосостояния. О том, изменится ли с его уходом что-то для региона, amic.ru поговорил с экспертами.

"Да ничего не изменится для региона. Ушел этот куратор – назначат нового. Топилин не играл какую-то личную роль в этом вопросе. На его месте мог быть любой другой министр. Работают институты, а не личность", – считает политтехнолог Константин Лукин.

Он добавляет, что со сменой правительства Алтайский край не потеряет права участвовать в федеральном проекте по особому финансированию отстающих регионов.

Депутат краевого парламента, зампредседателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин тоже считает, что ничего особенно не изменится.

"Система государственного управления работает таким образом, что если обозначены задачи и даны поручения, то при любых кадровых переменах всегда будет найден исполнитель для выполнения поставленных задач. Задача борьбы с низкими доходами населения в стране поставлена на самом высоком уровне. Такие регионы, как наш, где эта проблема стоит особенно остро, требуют индивидуального подхода и особого внимания. Поэтому если в правительстве система кураторства проблемных регионов будет сохранена, то у края появится новый куратор и работа будет продолжена", – считает он.

Политтехнолог Антон Понкрашев не столь оптимистичен. Да, программу помощи регионам, конечно, не свернут. Но новому куратору потребуется время, чтобы оценить обстановку, ознакомиться со спецификой региона. А времени растягивать этот процесс сейчас просто нет, говорит он.

"С уходом Топилина Алтайский край может потерять человека на уровне федерации, который должен был помочь нашему региону если не победить бедность, то хотя бы добавить в наш бюджет федеральных денег. Топилин как министр был человеком компетентным и когда его назначили куратором региона, какого-то позитива ждать все-таки стоило. Взаимоотношения между федерацией и регионами сейчас слишком забюрократизированы, а министр труда и соцзащиты все-таки имел возможность помочь нам эти бюрократические процедуры немного ускорить", – добавил он.

Напомним, Алтайский край входит в число 10 регионов, которые российское правительство выбрало для ускоренного развития из-за слабой экономики и благосостояния населения. Каждый регион получил куратора из числа членов правительства. Максиму Топилину поручили Алтай.

Чиновник дважды приезжал в регион лично оценить уровень безработицы, доходов жителей, невысокие инвестиции.