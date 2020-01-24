Опять штормит. Что происходит на трассах Алтайского края 24 января

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае до воскресенья, 26 января. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и осадки. При этом наиболее тяжелую обстановку ожидают в южных районах. С 23 января в регионе введен режим повышенной готовности. Рассказываем, что происходит в крае на данный момент.

Трассы перекрыты

Жителям Алтайского края рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в связи с плохой видимостью и сильным ветром на дорогах. При этом в регионе перекрывают трассы. С утра были закрыто около 40 участков дорог. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На данный момент, по сообщению МЧС, введено ограничение движения автотранспорта на 18 участках дорог:

К-09 (Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан) на всем протяжении;

К-03 (Змеиногорск – Рубцовск);

К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);

К-26 (от города Горняк до села Староалейское);

К-78 (Мамонтово – Солоновка – а/д А-322, в Новичихинском районе);

К-77 (Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепичиха, в Новичихинском районе);

К-79 (Павловск – Колыванское – Топчиха);

К-94 (Топчиха – Чистюнька);

К-22 (Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка –Знаменка – Славгород);

К-39 (Мельниковка – Александровка);

К-31 (Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава);

К-25 (Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка) (от с. Завьялово до р.п. Благовещенка) протяженностью от 82 до 195 км;

Также введено ограничение движения автотранспорта на одном участке дороги местного значения Н-5903, которая проходит через Шелаболихинский район.

Снято ограничение для легкового транспорта на автодорогах:

К-02 (Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан), в сторону Павлодара) от с. Новомихайловка до с. Павловск, от 24 до 55 км;

К-08 (Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан).

Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби, от с. Романово до Камня-на-Оби;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла –граница Новосибирской области, от с. Кулунда до с. Бурла;

Луговое – Андроново – Баево, от с. Ключи до с. Баево;

Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда, от с. Родино до с. Кулунда;

Алейск – Чарышское, от г. Алейска до с. Усть-Калманка.

Отмена пассажирских автобусов

130 пассажирских автобусов отменил из-за непогоды 24 января автовокзал Барнаула. Не будет рейсов в Павловск, Романово, Змеиногорск, Рубцовск и частично в Горно-Алтайск и Новосибирск.

Допвагоны для пригородных поездов

Чтобы жители пригородных поселков могли в период непогоды добираться до работы и домой, в пригородных поездах Алтайского края добавили 39 вагонов. Речь идет о поездах Барнаул – Бийск, Барнаул – Алейская – Рубцовск. По другим маршрутам будут ходить электрички – по шесть вагонов.

ДТП с автобусом

Вечером 23 января на трассе Барнаул – Бийск пассажирский автобус улетел в кювет. Транспортное средство получило повреждения. Водитель и 19 пассажиров не пострадали. Людей посадили на проезжавший мимо автобус и отправили в Бийск. Пока о других ДТП в регионе 24 января не сообщается.

Куда обращаться за помощью

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает горячая линия: 8 (3852) 20-26-21. Здесь можно получить всю информацию о ситуации на дорогах региона.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59;

дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

Напомним, во время урагана 17 января в Алтайском крае произошло сразу несколько массовых аварий. Под Новоалтайском столкнулись около 30 машин, под Павловском – 15. Два человека погибли. На этой неделе синоптики прогнозируют в Алтайском крае еще более сильный ветер.