Зараженных новым коронавирусом в России нет

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России. Об этом сегодня, 25 января, сообщила пресс-служба ведомства.

"За время введения мониторинга выявлены: шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

Также в ведомстве рассказали о принимаемых мерах. Так, во всех пунктах пропуска прибывающих из регионов, где распространена болезнь, удвоен контроль. Специалисты проводят его с помощью тепловизионного оборудования.

Напомним, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. От болезни скончался 41 человек.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. Однако ученые считают, что источником заражения, скорее всего, стали летучие мыши. Для коронавируса характерно повышение температуры, кашель и сильная одышка. Уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Сингапуре. Накануне, 24 января, два случая заболевания новым типом зафиксировали во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.