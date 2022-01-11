Роспотребнадзор: человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования

Человек с "омикроном" может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появиться – на третий-пятый день. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Глава ведомства отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным. Всего на текущий момент в России выявлено 305 случаев заражения штаммом в 13 регионах.

Как сообщает РИА Новости, в ходе заседания министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медикам необходимо оценить эффективность лекарств и вакцин против штамма коронавируса "омикрон".