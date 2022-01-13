Пятая волна коронавируса, вызванная "омикрон"-штаммом, уже началась в России. Об этом в беседе с ura.ru заявил вирусолог Пётр Чумаков.

"Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьёзный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счёт того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как и там", – заявил он.

Эксперт уверен, что первый удар пятой волны коронавируса примет на себя Москва, но в дальнейшем затронет и другие регионы страны. При этом, по словам Чумакова, по масштабу она будет более мощной, чем другие.

"Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что "омикрон" не очень патогенный штамм", – отметил он.