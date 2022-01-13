Пятая волна коронавируса, вызванная "омикрон"-штаммом, уже началась в России. Об этом в беседе с ura.ru заявил вирусолог Пётр Чумаков.
"Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьёзный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счёт того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как и там", – заявил он.
Эксперт уверен, что первый удар пятой волны коронавируса примет на себя Москва, но в дальнейшем затронет и другие регионы страны. При этом, по словам Чумакова, по масштабу она будет более мощной, чем другие.
"Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что "омикрон" не очень патогенный штамм", – отметил он.
Комментарии
Надо ловить больных омикроном. Приехал из Москвы, на проверку. Температуру то можно померить?
Палундра!
А если серьёзно, в США за неделю столько же заболевших, сколько было за 6 месяцев ранее. Да осложнений мало, но все лежат по домам в повалку.
Так зато толпы на улицах МСК, развлекались как хр ели, туристы привезут заразу, корпоративы и тд, судя о законе вступающим в силу с 1 февраля наша власть всевидящая.
Заболеем все.
И чиновники с "Ковиваком" и простые люди со "Спутником"
13.01.2022 08:16
гость
Заболеем все.
И чиновники с "Ковиваком" и простые люди со "Спутником"
Согласен, полыхать будет знатно. Если смотреть на Европу, пара, тройка дней и весь коллектив на больничном.
Не надо панику сеять, до нас это долетит позже, в минус 25 вирус неактивен, переболеем незаметно, но ближе к весне,когда потеплеет. Запугали народ до запредела
Для подпиндосной элиты "солнце всходит в Вашингтоне" поэтому если дядя Сэм заболел то и в России должна быть волна не меньше.
Вообще да согласен с товарищами, что бизнесмены-вакцинаторы совсем "позабыли" о других методах борьбы - это и организационные методы (карантины, запрет многолюдных мероприятий и т.д.) и профилактика (не вакцин.) и с лекарством тож не особо торопятся в отличие от вакцины за месяц.
Ну и наконец есть исследования где показали что т.н. ковид это есть не что не иное как новая разновидность гриппа, с присущими ему сезонными волнами.
Я, кажись, уже заболеваю.
Прощайте товарищи!
Не поминайте лихом.
13.01.2022 08:31
- гость -
попутного ветра в горбатую спину!
Омикроном уже болею 3 день, пофиг вообще
13.01.2022 08:27
Где взять -25?
не действует на вирус ни жара, ни мороз, давно доказано