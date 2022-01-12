Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев. Её слова передаёт РИА Новости.
"И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", – подчеркнула Попова.
Она уточнила, что сегодня эксперты видят признаки ухудшения ситуации. В 35 регионах показатель заболеваемости коронавирусом уже превышает среднероссийский уровень.
Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае ниже, чем средние показатели по всем регионам России.
Комментарии
От омикрона не умирают и прививка не помогает не заразится.
Наш губернатор за два года успел построить новую ковидную больницу? Или двух лет мало?
У пиндосов вчера якобы 1.3 миллиона заомикронили. Интересно как выявили
Так же, как и у нашей Штурм выявили.
В поликлинике пусто, больных нет
Кто мог уже переболели, помогайте больным, не только ковидом болеют люди
А чем тенденцию к такому росту рассчитали ? Приведите расчёты. Вам народ больше не верит.
12.01.2022 09:29
- гость -
У пиндосов народа в 2 раза больше, чем у нас. Заметьте, богатые и известные у них практически не заболевают и не мрут. Ну, только вначале, в 2020. потом быстро поняли, что надо вести более-менее обособленный образ жизни.
В Америке заражаются в основном бедные. Скученность жилья, общественный транспорт способствуют. И умирают массово малообеспеченные. Но, видимо, в США такая политика. Избавляются от "лишнего населения".
12.01.2022 10:05
- гость -
Поскольку роспотребнадзор не озабочен прекращением распространения инфекции в стране, а только куаркодами, то автоматически ожидается рост.
Вакцинацию от ковида можно сравнить с пилюлями для похудения. Типа жри что хочешь и по три тазика, потом выпей таблетку и похудеешь за неделю на 10кг. Хотя единственный способ похудеть - ограничить питание. Другого нет.
Так и упование на куаркоды приведет к неминуемому росту. Ведь больные с кодами практически не изолируются, ходят всюду и заражают всех подряд.
Спасибо, что пердупердила.
А она готова бесплатно проводить столько ПЦР тестов.