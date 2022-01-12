Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев. Её слова передаёт РИА Новости.

"И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", – подчеркнула Попова.

Она уточнила, что сегодня эксперты видят признаки ухудшения ситуации. В 35 регионах показатель заболеваемости коронавирусом уже превышает среднероссийский уровень.

Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае ниже, чем средние показатели по всем регионам России.