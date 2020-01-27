Хлеб и игрушки блокадного Ленинграда показали воспитанникам детдома в Барнауле

Блокадный хлеб – ровно 125 граммов, как в Ленинграде 1943 года, – смогли попробовать воспитанники Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4.
Суровое угощение и рассказы о подвигах детей в военные годы привезли ребятам работники прокуратуры Центрального района города Барнаула и представители Алтайского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб".
Дети задумавшись, молча слушали истории Николая Брюханчикова о том, как жили их ровесники в блокадные годы. Затаив дыхание читали настоящие фронтовые письма и рассматривали уникальные документы из семейного архива, которые принесла сотрудница прокуратуры Наталья Вениаминовна Донских. Ее маму и бабушку эвакуировали из блокадного Ленинграда в Алтайский край. С собой из города на Неве почти через всю Россию они провезли игрушки, которые сейчас бережно хранятся в семье.
А потом ребят угостили хлебом, испеченным по рецепту из осажденного города. Его специально ко дню снятия блокады Ленинграда испекли сотрудники Барнаульского кооперативного техникума. В составе – минимум муки, жмых и отруби. Вместе с ребятами на настольных весах сотрудники прокуратуры взвешивали суточную норму – 125 граммов, и это стало одним из запоминающихся моментов сегодняшнего дня. Вкус и вес пайка, который полагался детям во время блокады, не оставил равнодушным никого из современных ребят, участвующих в мероприятии.
27 января Россия отмечает особую дату в истории Великой Отечественной войны. В этот день в 1944 году советские войска смогли прорвать длящуюся 872 дня фашистскую блокаду Ленинграда. К этому времени в городе на Неве более 700 тысяч жителей умерли от голода.
Комментарии
Вот это хорошее мероприятие! Только проводить такие надо на 9 мая, а не сейчас. Вместо всех этих победобесий вроде "бессмертных" полков, "можем повторить", обматыванием себе и своих рыдванов георгиевскими лентами...
27.01.2020 14:29
- гость -
Немного с Вами не соглашусь. Про ужасы войны надо постоянно рассказывать. У меня дедушка и бабушка воевали. Дедушка погиб на глазах у бабушки. Она много рассказывала про войну. Очень раздражает когда вижу молодежь, которая запросто может бросить недоеденный кусок и еще пнуть ногой, а на замечания ответить непониманием...
Это чтобы убедить воспитанников в том, что как хорошо им живётся?
Очень хорошее мероприятие! Нужно почаще подобные вещи рассказывать молодому поколению, это наши история о которой нужно помнить! Что бы ценили свои жизни и жизни предков, благодаря которым мы живём. Сейчас очень модно в западных странах переписывать историю, и очень хорошо что ребятам рассказывают люди, которым самим пришлось пережить все испытаия военного времени.
Девочка кричит, отрезая пол палки краковской: "Мама, мама, а нам сегодня хлеб бесплатно выдавали, а ты за него в магазине деньги плотишь!"