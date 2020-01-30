10 минут и готово. Барнаульцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Барнауле можно бесплатно провериться на ВИЧ. Причем всего за 10 минут, сообщают в краевом Минздраве.
Пройти экспресс-тестирование можно каждый четверг в региональном центре СПИД. Несмотря на быстроту, точность предварительного результата составляет 99%.
Тестирование сопровождается до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать риски заражения и ответят на все интересующие вопросы. Тест анонимный и не требует предварительной записи.
Проконсультироваться и провериться на ВИЧ можно каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. 5-я Западная, 62; 1 этаж, кабинет № 119.
Комментарии
Вы их в Китае закупаете? У всех современных 99,9%. Это значит, что в 1 случае из тысячи может показать ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат.
Лучше туда обычному человеку не соваться.
Не дай бог ошибка - залечат насмерть. А без анализа жил бы и жил...
Точности нет, есть чувствительность и специфичность, ложноотрицательные и ложноположительные результаты.
Так говорите, будто показало положительно - сразу 100500 уколов в глаз. При ложноположительном полюбому потом ещё несколько повторных сделают. И вот если уж 2-3-4 раза подряд будет ложноположительный результат - то всё, лимит удачи в этой жизни исчерпан.
Ну нет, кровь пошлют на арбитраж, а там уж не полосочками за 10 минут исследуют.
Но для этого нужна будет венозная кровь, а не из пальчика.