Барнаульские полицейские задержали молодых закладчиков с крупной партией наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали двух молодых людей по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ.
Двое парней 1996 и 1999 годов рождения приехали в Барнаул, чтобы делать "закладки". Наркотические вещества они закупали в Новосибирске, в съемной квартире в Барнауле фасовали их и затем оставляли "закладки". Во время задержания у них изъяли 30 свертков, а в квартире нашли нерасфасованные наркотики.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет", – рассказали в МВД.
Ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.
Комментарии
Фотки-то покажите
От 10 до 20! Это если не окажется, что они евреи.
Хоть бы раз задержали и посадили тех кто детям по ушам поездил и эту дрянь дал на продажу.
Сейчас их на 10 лет посадят, выйдут озлобившийся никому не нужные преступники.
А настоящие наркодиллеры так и останутся в шоколаде.
Да, а где изъятие оптовых партий?! Кто-то же край снабжает!
Бедным «детям» дали на продажу, прямо силой навязали бедным деткам. Работать учится не хотят, всем надо быстрых легких денег