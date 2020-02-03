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Новости

Каждый шестой россиянин хочет навсегда уехать из страны

, ИА "Амител"
Большинство желают жить в США
Фото: Vesti.ua

Фото: Vesti.ua

Исследовательский центр "Ромир" выяснил, сколько россиян хотели бы покинуть родину. По данным опроса, 17% респондентов желают уехать из России в другую страну на постоянное место жительства.

14% опрошенных рассматривают в качестве наиболее оптимальной страны для переезда США. По 8% выбрали Германию и Испанию, еще семь – Канаду.

По 5% россиян хотели бы переехать в Австралию или Италию. Финляндию, Израиль, на Украину, а также вариант "Европа в целом" рассматривают 4% опрошенных.

Менее популярными вариантами стали Черногория, Австрия и Франция. Далее идут Швеция, Исландия, Индия, Таиланд и Египет.

По 1% респондентов потенциальными странами для эмиграции назвали Великобританию, Японию, Турцию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию, Бразилию и Кипр.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край вошел в пятерку российских регионов с наибольшей убылью населения. За 2019 год этот показатель в крае составил 15,8 тысячи человек.

В Госдуме создали рабочую группу по решению проблем убыли населения в этих пяти регионах. Первое заседание должно состояться сегодня, 3 февраля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.02.2020 12:53
- гость -

Госдет США очень эффективно решает проблему убыли. Рабочие группы отправились за обменом опыта.

3.02.2020 12:55
- гость -

Закономерный результат 20 лет путинизма - нищета и безнадёга.

3.02.2020 12:56
- гость -

Хотя бы детей отправить. Здесь делать нечего и ещё долго ничего хорошего не будет

3.02.2020 12:59
- гость -

последний пусть не забудет выключить свет в аэропорту

3.02.2020 13:02
- гость -

По опросам, ну пусть 17 %, хотя думаю, что процент реально желающих уехать поменьше, многие отвечают так из прикола или на эмоциях. Среди сетевых хомяков - все 90%. Вот реальныая разница между всеми россиянами и сетевым болотом, которое считает своё мнение мнением "всех".

3.02.2020 13:04
- гость -

Це успiх Результат 20-летнего вставания с колен и предшествовавших этому 70лет "великих" побед и "выдающихся" достижений социализма.

3.02.2020 13:05
- гость -

хотя думаю, что процент реально желающих уехать поменьше

--------------------

Ты способен думать? Интересно, чем?

3.02.2020 13:07
- гость -

Не, ну это ложь, нужно данные ВЦИОМа привести - там 146% будут желать жить токмо в РФ!!!

3.02.2020 13:08
-гость-

Для выезжаюших на ПМЖ сделать 5 летний запрет на возврат, чтоб хлебнули заподной свободы по самое небалуй.

3.02.2020 13:10
- гость -

3.02.2020 13:08
-гость-

А ты, я смотрю, уже путинской скрепности хлебнул, грамотей 6-й класс-то хоть окончил?

3.02.2020 13:10
- гость -

Всё куда хуже.

Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра»

Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать, так как отчётливо понимает, что он там на фиг не нужен.

3.02.2020 13:12
- гость -

17% некритично, можно было и отпустить, даж денег дать в дорогу. Прицепом окончательно отправить тех, кто там живёт, а здесь "зарабатывает".
Кстати раньше в медицине многие болезни лечили кровопусканием.

3.02.2020 13:14
- гость -

Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать
-----------
Вы и тут никому не нужны. А те, кто в таком возрасте, они в опросах не участвуют, они просто берут и уезжают.

3.02.2020 13:15
Гость

Тоже! Не хочу существовать в Сверхдержаве! Прорывы только на бумаге и в коммунальных системах! Надеюсь дети хоть уедут, а по возможности и сам.

3.02.2020 13:20
Каролина (Тишинская)

на кой сдались нам эти Штаты?
здесь тоже можно жить бохато...

3.02.2020 13:23
- гость -

Появится реальная возможность переехать на ПМЖ - 70-80% населения рф уже бы в аэропорту Шереметьева и Толмачева на чемоданах седели иждали рейса "не взирая на возраст".
Остальные остались смотреть зомбоящик с СоловьемиКисилЁм

3.02.2020 13:25
АБОРИГЕН

Важно понимать, что уезжают самые талантливые и одарённые, большая часть серой массы либо равнодушно смотрит на это, либо злобно порыкивает вслед. Оперировать тут процентами и абсолютными цифрами желающих, смысла нет, если из страны уедет даже 3% "цвета нации", это уже катастрофа. К сожалению условия в путинской РФ сейчас таковы, что своих Масков и Цукербергов государство в лице Путина, предпочитает сажать и выгонять из страны.

3.02.2020 13:25
- гость -

"Каролина (Тишинская)
на кой сдались нам эти Штаты?"
здесь тоже можно жить бохато...
Имения, крепостные,....

3.02.2020 13:33
- гость -

Аборгигену

после революции эмигрировал весь цвет русской аристократии, во время войны поубивали, в 70-х уехали в Израиль, в 90 все ломанулись. А Россия всё ж таки жива.
Не оскуднеет земля русская и сейчас.

3.02.2020 13:35
- гость -

Я смотрю любители держав, скреп и великих побед не оддупляют, что в ДРУГУЮ страну едут образованные, знающие язык, адаптивные, мыслящие и энергичные.

3.02.2020 13:36
Ale XXX

"Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать, так как отчётливо понимает, что он там на фиг не нужен."
--------------------------
50-летние и старше потянутся за уехавшими детьми. Чтобы хоть там встретить достойную старость.

3.02.2020 13:36
- гость -

Двадцать лет это вам не шутки а они просто пр@ср@..ы...
Великие достижения сверхДержаВЫ это: 1. война братским народом "Украиной", 2. Санкции 3. Повышения пенсионного возраста, 4. сокращении больницшколдетсадов, 5 высосанные из пальца налогов, ЖКХ и т.д. список можно продолжать....

3.02.2020 13:38
- гость -

никто не признается, что хотел бы уехать
,
все признаются, а перед кем скрывать?
как раз на пенсию и в путь

3.02.2020 13:41
- гость -

13:36, забыли самое главное. Убили образование и производство. Станкостроения теперь не существует. "Великая держава" неспособная создать станок для изготовления чайников и утюгов - сырьевая страна третьего мира!

3.02.2020 13:42
- гость -

3.02.2020 13:25
АБОРИГЕН
Важно понимать, что уезжают самые талантливые и одарённые, большая часть серой массы либо равнодушно смотрит на это, либо злобно порыкивает вслед.

Себя вы к какой части относите? видимо злобно рычащей?

3.02.2020 13:43
- гость -

люди и посажены на управление страной так чтобы не было тут ни промышленности ни благосостояния народа, успешно справляются.

3.02.2020 13:49
гость

а я думаю все 50% бы уехали или даже больше. вот посудите сами, недра выкачиваются, леса вырубаются и т.д. нашем детям точно тут ничего не светит в будущем. вопрос в другом, кому мы там нужны за бугром?

3.02.2020 13:54
- гость -

Очевидно, что у людей ответивших на вопросы Ромира утвердительно, просто идеалистичное восприятие Заппда, ну, или если угодно, негативное отношение к своей Родине, что в целом не меняет картины.
Если хотя бы 10 процентов из проголосовавших могли в реальности побывать в США, то розовых сомлей резко убавилось бы.
Не на пустом месте родилась поговорка: хорошо там, где нас нет.
Там своих проблем масса. И русским людям, в массе своей, та жизнь непривычна и некомфортна. Я имею в виду социальный статус, в первую очередь.
Да и деньги там никто просто так не платит.
Насчёт уехавших выдающихся, то да, в Лондоне каждый первый уехавший - ходит по уголовной статье. Это цвет нации? Это цвет жуликов.

3.02.2020 14:00
- гость -

3.02.2020 13:54
- гость -
>И русским людям, в массе своей, та жизнь непривычна и некомфортна

Ага, и поэтому они толпой оттуда возвращаются.

3.02.2020 14:07
- гость -

Если хотя бы 10 процентов из проголосовавших могли в реальности побывать в США

----------
А вы, сударь, сами-то там были?

3.02.2020 14:13
- гость -

Да и деньги там никто просто так не платит.

Сынок, в США пособие по безработице 900 долларов и еще раз в неделю бесплатно кучу продуктов выдают, причем продукты хорошие, ты таких в России и за деньги не купишь.
Посмотри видео на Ютубе от наших эмигрантов. А если не будешь дураком и не поедешь в северные штаты, а поселишься на берегу океана, то спать на улице можно и в океане купаться каждый день. А если не хочешь жить в свое удовольствие ничего не делая, устроишься на работу и заживешь в разы лучше, чем в России, ибо там любой труд оплачивается справедливо, и дворника, и посудомойки. А устроишься на тяжелую работу на завод или на стройку, в деньгах купаться будешь. Это у нас никто за труд не платит, кроме судейским и прокурорским и прочим держимордам режима.

3.02.2020 14:13
- гость -

3.02.2020 13:54
- гость -
Ваш посыл понятен - хорошо там где нас нет.
Не нужно полярностей.
Здесь тоже никто просто так не платит.
Если на то пошло то на немецкие и американские пособия реально жить можно.
Одноклассница эмигрировала в Барселону - врач
Однокурсник живет в техасе - дальнобойщик
Друг в Ницце - начальник безопасности в ночном клубе.
Ещё могу три-четыре примера накидать. парень с параллельного класса - в гугле.
Да жизнь другая. Страны не занимаются самоуничтожением и геноцидом своего же населения.
Коррупция это преступление а не обычай делового оборота. И есть диалог власти и народа. Соответственно есть перспективы для детей. А не так как здесь, день прожили и слава богу.

3.02.2020 14:26
- гость -

14:00
А вы бы вернулись, чтобы над вами смеялись? Ведь уезжают за лучшей долей, а вернуться - это означает признать факт поражения.
14:07
Да.
14:13
Дедушка, вы бы в вопросе разобрались, а потом про 900 баксов мололи.
Я просто смеюсь над вашими умозаключениями, ибо одного пассажа про продукты мне хватило)
Вы не представляете насколько пластиковый вкус у всей масс-еды в США. Да и по ресторанам в России несравнимо больше мест со вкусной едой, чем в США. Там есть великолепные места, но там запись за неделю. А если вы остановитесь на трассе, то там даже хуже, чем в Сибири кормят)

3.02.2020 14:31
Жоржик

Уезжают отбросы, никому не нужные, в основном офисный бесполезный планктон и различного толка прозападные .опализы. Пинка под зад для ускорения, чище воздух будет в России.

3.02.2020 14:31
- гость -

14:13(2)
Не все способны смириться с потерей социального статуса. Ваши примеры, конечно же мощные) но, представьте себе, и у других людей есть знакомые - эмигранты из России. Пример 1: здесь популярный диджей - в Канаде дальнобойщик со всеми вытекающими. Пример 2: здесь владелица бизнеса, а на Кипре продаёт туры в чужие дешевые апартаменты. И таких примеров масса.

3.02.2020 14:32
- гость -

3.02.2020 14:31
Жоржик

Ты правда такая мразь или бабло тут отрабатываешь?

3.02.2020 14:49
АБОРИГЕН

3.02.2020 13:33
- гость -
Разве это жизнь? Из паралича в маразм и обратно. Уже более века в стране реализуется противоестественный отбор, результат что называется нагляден.

3.02.2020 14:52
- гость -

3.02.2020 14:13
- гость -
Вполне.
Есть у меня знакомый, коллега, работал длительное время довольно таки большим начальником в большой организации, потом плюнул, укатил в штаты, работает грузчиком. счастлив. уже 3 года.
Я ни на чем не настаиваю... но факты...

3.02.2020 14:52
- гость -

Аборигену
Респект за признание!
Лучшее подтверждение тезиса об отрицательном отборе - это ваше существование на свете.
Был бы естественный отбор - вас бы просто не было)

3.02.2020 14:53
- гость -

3.02.2020 14:31
- гость -
Ну в оконцовке Федя то доволен ))
А про ту что на Кипре не слышал.
Тут все относительно. Понятно что если быть в деловой струе в том же Барнео то можно и здесь норм крутиться и в статусе проигрывать не хочется. Опять же туда надо стрелять пока тебе 18-20 или когда здесь заработал или натащил. Ну или профессия интернациональная. Посудомойкой тоже не вариант.
Но перспектив там больше. Здесь вообще не понятно куда кривая выведет.

3.02.2020 14:55
- гость -

3.02.2020 14:52
- гость -

Вы неправильно оцениваете. Свидетельство отрицательного отбора здесь вон, комментарий Жоржика, ну и технарь тут такой же еще есть, хотя, скорее, это одно и то же.

3.02.2020 15:02
- гость -

14:53
Так есть целая группа людей - дауншифтерами себя называют) они тоже довольны)
Вопрос в том, что со стороны это видится как очевидный фейл: здесь ты в центре внимания, почёт и уважение, а там ты на уровне мексов.

Вы правильно отметили про возраст. Но я бы даже иначе сказал : чтобы там тебе было комфортно - нужно уезжать как можно в более раннем возрасте, желательно получить там образование, тогда вы сможете чего то добиться.
Да, там можно и официантом зарабатывать, мне показывали одного деятеля в НЙ, он шесть лет работает в режиме 365 дней в году по 10-12 часов в день. Ему надо содержать 10 детей в Мексике.
Вот только вы себе такой режим представьте. Сможете это на себя примерить? Без перекуров и больничных, в......ть и в......ть от рассвета до заката.

3.02.2020 15:06
- гость -

Ну собираются эти каждый шестой уехать - Ваша в чем печаль? Устроили тут.

3.02.2020 15:08
- гость -

Доложите уровень загнивания Запада!!

3.02.2020 15:10
- гость -

14:26
Доложите уровень линчевания негров и сумму госдолга США!!!

3.02.2020 15:14
- гость -

Прости нас дедушка Миша, мы всё профукали!

3.02.2020 15:22
АБОРИГЕН

3.02.2020 14:52
- гость -
Лучшее подтверждение этого тезиса - это твое бессмысленное кваканье из вонючего болота.

3.02.2020 15:23
- гость -

Я думаю больше народа хочет покинуть Россию.

3.02.2020 15:26
- гость -

15:10
Вы тут клоуном на пол-ставки подрабатываете?
Тогда идите мимо, тут вам не подадут.

Вы влезли в разговор двух человек, один утверждает, что ела в США - это высшее наслаждение) и что такой вкусной еды не купить в России даже за деньги)))))
Другой человек ему отвечает, что он сам ел разную пишу в США, и что местная еда куда вкуснее американской.
И тут появляетесь вы со своим дошкольно-ясельным сознанием, и начинаете типа троллить про суд Линча и госдолг США.
Вы, наверное, просто в силу ограниченности вашего сознания, не можете осознать всю ущербность вашего коммента.

3.02.2020 15:31
- гость -

15:26
Как ты не понимаешь, америца скоро - всё. Слишком много звёзд сошлись, тут и Йеллоустоун, госдолг, скоро индейцы поднимут восстание, а Путин отзовёт российских программистов, вот это вот всё.

3.02.2020 15:37
- гость -

15:31
Мда)
Ваш случай тяжелый, я тут бессилен)
Вам кажется, что вы бох троллинга, а на самом деле это жалко выглядит. Как профильный специалист предположу ваше пограничное состояние.
В специализированных медицинских учреждениях и такое лечат, правда с ограничением свободы передвижения)

3.02.2020 15:40
- гость -

Как профильный специалист предположу ваше пограничное состояние.

Просто сегодня, вы раньше всех проснулись и одели медицинский халат.

3.02.2020 15:46
- гость -

15:40
Думайте как хотите, только орфографию подтяните)
НАдели, а не Одели. Хотя вам, альтернативноодаренным, такие мелочи глаз не режут. Хорошо, что хоть без матов пишете)

3.02.2020 15:53
- гость -

15:46
- гость -
Я так понимаю, что в сети Интернет вы совсем недавно?

3.02.2020 16:03
- гость -

15:53
Вы не находите, что наше с вами общение потеряло смысл? Давно я знаком с интернетом, или нет, какое это отношение имеет к обсуждаемому вопросу? Вы всегда задаёте вопросы не по теме разговора?

3.02.2020 16:06
- гость -

Оппонент который указывает на орфографические ошибки и тыкает кто что неправильно написал , действительно отталкивает желание продолжать разговор. Дома можете за своими блюсти кто что и как говорит/пишет. Ферштейн?

3.02.2020 16:07
- гость -


3.02.2020 15:53
- гость -
С первого раза по нему понятно что новичок.

3.02.2020 16:09
- гость -

16:03
Не было никакого общения, вы меня просто отчитывали за орфографию и ставили диагноз. Вы всегда себя так ведёте?

3.02.2020 16:12
- гость -

3.02.2020 14:13
- гость -
Сынок, в США пособие по безработице 900 долларов и еще раз в неделю бесплатно кучу продуктов выдают, причем продукты хорошие, ты таких в России и за деньги не купишь.
Посмотри видео на Ютубе от наших эмигрантов. А если не будешь дураком и не поедешь в северные штаты, а поселишься на берегу океана, то спать на улице можно и в океане купаться каждый день. А если не хочешь жить в свое удовольствие ничего не делая, устроишься на работу и заживешь в разы лучше, чем в России, ибо там любой труд оплачивается справедливо, и дворника, и посудомойки. А устроишься на тяжелую работу на завод или на стройку, в деньгах купаться будешь. Это у нас никто за труд не платит, кроме судейским и прокурорским и прочим держимордам режима.
---
Умный Батя, сам-то где купаешься? На какой улице живешь?

3.02.2020 16:13
- гость -

16:06
Все, вопросов более не имею)
Одно словосочетание « действительно отталкивает желание продолжать », красноречиво характеризует уровень оппонента.
Вы не бойтесь, солдат ребёнка не обидит)
Не переживайте так из-за ошибок, вам здесь не поставят двойку)
А я, старый дурак, о чем только думал, ведь мог же ненароком на дите невинном оттоптацца))))
А он же мог это близко к сердцу принять, и натворить непоправимого, например гулять по улице без головного убора)

Ладно, заканчиваю этот балаган, мне уже не интересно стало, скучно тут с вами...

3.02.2020 16:20
- гость -

Какие талантливые и образованные хотят уехать? Судя по комментариям, хотят уехать те, кто хочет получать 900 долларов и не хрена не делать.

3.02.2020 16:22
- гость -

Стремно тут, хочу уехать, но вернуться как-нибудь

3.02.2020 16:39
Жоржик

3.02.2020 14:32
- гость -

Я то живу в этой стране и не гажу где живу, и стараюсь свою жизнь устроить тут. А мразь трусливая - это ты, готов продать за подачку все что угодно. И даже подписаться боишься, ссыкло продажное.

3.02.2020 16:52
- гость -

А я, старый дурак
хорошо что человек реально себя адекватно ощущает по уровню дурости

3.02.2020 17:04
- гость -

3.02.2020 13:33
- гость -
Аборгигену

Не оскуднеет земля русская и сейчас.
-------
Оскудела давно. Население деградирует, бездумно плодятся маргиналы, развелось матершиников и прочей нечести.

3.02.2020 17:22
- гость -

3.02.2020 16:39
Жоржик

Ату их, Жорик! Громче хлопни ладошкой по куче дерьма, чтоб их всех забрызгало, вата!!

3.02.2020 17:24
- гость -

3.02.2020 16:39
Жоржик

Вот из-за таких, как ты, всё больше людей мечтает свалить из этой страны.

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