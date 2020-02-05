Вакцину от нового коронавируса разработают не раньше конца следующего года

По данным китайских медиков, вакцину от коронавируса 2019-nCoV пока не создали. Более того, как заявили в российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лекарство от вируса смогут разработать не раньше конца 2021 года, передает "Интерфакс".

По словам экспертов, такой срок необходим для проведения клинических испытаний, которые длятся как минимум один год. Также уже известно, что ученым удалось выявить штаммы нового типа коронавируса – они должны помочь в разработке вакцины.

Напомним, Россия уже приготовилась к вспышке эпидемии, но из-за отсутствия у российских ученых штамма вируса, изготовление вакцины затруднено по объективным причинам.