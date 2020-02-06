Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса

Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
"Да, коронавирус – новое заболевание, но не такое страшное, как грипп, – цитирует парламентария РИА "Новости". – Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае. Сегодня у нас Москва подбирается к этим цифрам, а эти два заболевания очень похожи друг с другом".
По его словам, грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей. Онищенко трактует этот факт однозначно – грипп намного опаснее.
Отметим, что по информации регионального управления Роспотребнадзора, с 20 по 26 января в Алтайском крае зарегистрировано 24,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 53,8% выше эпидемического порога. 70% от общего числа заболевших – дети в возрасте до 14 лет.
Часть заболевших заразились гриппом типа В. Все они не были привиты от этого заболевания. Какая доля приходится на них, в Роспотребнадзоре не уточняют.
Комментарии
Летальность гриппа в самом худшем случае доходила до 0.5%, а у коронавируса на сегодня 2.79%. Ну и как после этого написать о умственных способностях господина Онищенко не оскорбив его?
6.02.2020 13:37
- гость -
Летальность гриппа в самом худшем случае доходила до 0.5%, а у коронавируса на сегодня 2.79%.
Намного больше чем 2,79!
Умерло 500 человек, но в критическом состоянии состоянии еще 2 тысяч, сотни из них умрут.
Думаю, порядка 5% будет смертность
месяц назад били тревогу, было 200 зараженных, сейчас 28000.
на круизном лайнере 1 заболевший оказался, сейчас на лайнере уже 20 больных.
все-таки контагиозность и заразность короновируса очень высока.
В РФ массово вирус начнет косить через 2-3 месяца.
Не сдержат.
30
с 20 по 26 января в Алтайском крае зарегистрировано 24,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ.
На огромный Китай столько же заболевших. Странно,почему ничего не предпринимают.
13:50, вы не думайте, а посмотрите отчёты китайских врачей, там всё четко написано.
Я тоже не понимаю математику по коронавирусу. Тут надо смотреть не на количество заразившихся и умерших , а на количество умерших и выздровевших. На 05.02.2020 умерло 490 человека, выписали 892 человека, соответственно умерло 35%, выписали 65%.
13:59, потому, что от ОРВИ не умирают.
Какие меры у нас в Алтайском крае предпринимают,чтобы как-то улучшить ситуацию?
Ведь это за 6 дней зафиксировали такой рост заболеваемости
многодетный, забейте в поисковик, что такое летальность и как она считается. Вам выдадут "Расчёт летальности в процентах. Рассчитывается как процент умерших от общего числа пациентов с данным заболеванием." Если вы считаете по другому, то это ваши проблемы.
Вовремя не закрыли школы и садики на карантин?
Почему так много заболевших? Москву перещеголяли,а там миллионы людей живут!
70% от общего числа заболевших – дети в возрасте до 14 лет.
Посадили бы на недельку-другую на карантин школы.Все школы. Не надо ждать ,пока все по очереди переболеют.
Не надо ля-ля про их прививки. И я и ребенок (2 класс) привились от гриппа в октябре, а в декабре после губернаторской елки, она свалилась вместе с 8 детьми с класса сразу за 2 дня и следом я. И что характерно по анализу грипп штамма В. Фармацевты на этом всем только наживаются, уроды. А мы тяжело и долго болели и еще кучу денег в аптеки унесли
13:37
Ты лучше о своих умственных способностях задумайся. А на досуге почитай биографию Онищенко. Ему и в подмётки не годишься, ...
Это можно прочитать так:
На меня надвигается из окна майский жук,
Ну и пусть надвигается, я на бомбе сижу.
статистика - как проститутка. Хоть ты ее раком поставь, хоть кверх ногами. Не верю ни одной цифре!