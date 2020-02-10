Число жертв коронавируса превысило 900 человек

Количество жертв коронавируса в Китае по данным на утро 10 февраля достигло 908 человек, передает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

При этом число зараженных превысило 40 тысяч человек, из которых 35 982 человека находятся на лечении, а 6484 – в тяжелом состоянии. В ведомстве уточняют, что 3281 пациента уже выписали из больницы.

Помимо этого, в Гонконге зафиксировали 36 случаев заболевания, один человек скончался. На Тайване зарегистрировано 18 зараженных, а в Макао – 10.

Также стало известно, что на борьбу с неизвестным ранее типом коронавируса власти Поднебесной потратили уже более 10 млрд долларов. Ученые считают, что в ближайшие недели вспышка эпидемии достигнет пика.