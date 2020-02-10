Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой

Жительница Омска умерла спустя несколько часов после смерти своего сына. В обоих случаях скорая помощь не успела приехать вовремя на вызов, утверждает om1.ru.
По данным источника издания, женщина всю жизнь растила сына одна. Повзрослев, он продолжил жить с матерью, а других родственников у семьи не было.
В ночь на 8 февраля 40-летнему сыну стало плохо, начались боли в сердце. Мать вызвала скорую, но медики опоздали – мужчина скончался.
На следующий день знакомые пришли поддержать пожилую женщину, но от шока ей становилось хуже. Соседи вызвали скорую, но медики снова опоздали, и женщина умерла.
Комментарии
Оптимизация в действии
Скоро в медицине нашей страны будут придерживаться принципа: Меньше людей, меньше проблем.
А так больницы нужны, врачи и т.д..
За-то повысили штрафы за непредоставление преимущества автомобилям скорой помощи.
Судя по всему, в Омске, как и в 90% остальных городов России, нет автомобилей скорой помощи. Врачи походу пешком там ходят, ну или на трамвае...
У нас в стране, в целом, уже придерживаются такого принципа))))
В субботу вызывал скорую в Барнауле.
До подстанции километра полтора.
Приехали через 27 минут
Видя что происходит с медициной последние 20 лет можно смело говорить о том что если бы даже и довезли то не факт что живы бы остались
Ужас, что происходит в стране с медициной. Как эвакуировали из Китая соотечественников в "скотовозе" ИЛ-76, простое хозяйственное ведро, для с правления естественных надобностей. Для пополнения поголовья, которое стремительно сокращается, от питания, медицины, страха за будущее и многих других факторов, срочно создают группы агитации.
Соответствующее постановление кабинета министров от 28 января 2020 года № 58 «О внесении изменения в Положение об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» вступает в силу сегодня, 7 февраля.
Решено, что временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России.