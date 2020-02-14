В ВОЗ допустили вероятность заражения коронавирусом двух третей населения планеты

Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли. К такому выводу пришел биостатист и эпидемиолог, а также советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини. Его слова передает Bloomberg.
Специалист отследил динамику распространения коронавируса в Китае, и выявил, что инфекция вырвалась за пределы государства намного раньше, чем правительство ввело карантин. К тому же, как отметил Лонджини, изоляция и карантин не смогут остановить вирус.
Согласно расчетам эксперта, новый коронавирус может передаваться от одного больного сразу к двум-трем здоровым людям, а отсутствие экспресс-тестов только способствует его стремительному распространению.
По данным на 14 февраля, подтверждено почти 64 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 28 странах. При этом число погибших приближается к 1,5 тысячам человек.
Комментарии
Гонщики. Если даже в Китае с их плотностью населения вирус уже почти не распространяется, то у нас тем более не будет.
Упс, мы все умрем...((
Две трети населения планеты - это китайцы?
нифига не напугали...
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